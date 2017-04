Ignoran a familiares de desaparecidos y aprueban ley en Tamaulipas

Tamaulipas

El Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad en lo general la Nueva Ley de Atención a Víctimas del Estado. Esa acción causó inconformidad en los colectivos de desaparecidos, quienes ahí mismo en el recinto calificaron como un retroceso el nuevo mandato, además de que acusaron a los diputados de hacer 'madruguete' por votarla sin su participación, tal y como lo habían propuesto desde el Gobierno.

Este martes el Pleno del Congreso votó el dictamen de esa iniciativa enviada por el secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, en nombre del Ejecutivo, Francisco García Cabeza de Vaca.

Ahí mismo el Partido Revolucionario Institucional aunque aprobó el dictamen en lo general hizo énfasis en su rechazo a los artículos 73, fracción II; 84, fracción I, y 87 de la Ley y presentó una reserva.

Destaca la del artículo 87 donde propusieron que el comisionado no sea designado sino electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que enviará el Ejecutivo Estatal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, y de forma directa

Minutos después de votada la nueva Ley de Víctimas, colectivos de desaparecidos que han estado trabajando en Tamaulipas (incluido uno de San Luis Potosí), manifestaron su enojo e inconformidad por la forma de actuar de los diputados locales, a quienes acusaron de hacer 'madruguete' por votarla sin su participación, sobre todo porque este mismo día se supone que debieron participar en una reunión con la Comisión Nacional de Víctimas, que iba a extender sus recomendaciones para ser incluidas en ese mandato.

Los colectivos integrados en la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas refirieron su malestar debido a que los familiares de las víctimas quedaron fuera del Sistema Estatal de Víctimas, pues no tendrán ni voz ni voto y sólo fungirían como un 'accesorio'.

También refirieron que el mismo comisionado estatal será una figura dependiente del mismo gobierno y no tendrá margen de acción para luchar por los derechos de las víctimas y sus familiares.

Del mismo modo no consideraron la protección de identidad de las víctimas de desapariciones, la cual se pierde junto con todos sus derechos.

Edith Pérez Rodríguez, de Voz y Dignidad por los Nuestros de San Luis Potosí; Guillermo Gutiérrez Riestra, del Colectivo Amigos y Familiares de Desaparecidos; Josefina de León, de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, así como Alejandra Lezama, de Colectivo Jiménez; Maribel Medina, de Colectivo Aldama y Miriam Rodríguez, del Colectivo San Fernando, acudieron para recibir alguna explicación de los diputados por haber votado esa Nueva Ley sin siquiera considerar las recomendaciones de la Comisión Nacional.

"Se trata de una ley Porfirista, antidemocrática, a espalda de los familiares de los desaparecidos porque no nos han consultado para nada. Nos dejan fuera de los órganos que han establecido, hay muchas limitaciones al ejercicio de los derechos de los familiares", dijo Gutiérrez Riestra.

"Creo yo que esta ley de víctimas nos corresponde a nosotros, por lo tal estamos inconformes de que el Congreso del estado no nos hayan convocado a una reunión", expresó Edith Pérez.

Desde el momento en que no tenemos cabida, nos excluyen, nos marginan, nos hubiera gustado que nos tomaran en cuenta y no estancarnos ni encuadrarnos en un pronunciamiento institucional, sino ir más allá: a la verdadera problemática social, la Ley de Víctimas, no es lo único que necesitamos", apuntó Josefina de León.

Finalmente los colectivos también destacaron que se trata de una ley sin presupuesto, pues operaría con sólo 12 millones de pesos que no alcanza para hacer las búsquedas ni tampoco resarcir los daños.

