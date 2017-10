Mi comportamiento no fue el correcto 'Hachita' Ludueña

Tampico

Daniel “Hachita” Ludueña, sigue trabajando por su propia cuenta en Tampico a pesar de estar separado del TM Futbol Club, y dijo estar listo para el momento en el que se requiera, no sin antes pedir una disculpa a toda la gente que le ha tratado bien desde su llegada a la Jaiba Brava.

Tras la decisión tomada por la directiva que encabeza Javier San Román, de separarlo de forma indefinida por un acto de indisciplina, dijo que su comportamiento “fue un acto de calentura que uno tiene cuando no comprende las cosas, lo asumo y pido disculpas por el error que cometí el no haber viajado, pero no le falté el respeto a nadie, pido disculpas porque no tengo nada contra la directiva, ni cuerpo técnico, menos con mis compañeros y menos con la gente que me trató y me sigue tratando bárbaro, la verdad es que estoy muy cómodo y muy feliz acá”.

Expresó que del acto efectuado se hizo una película grande, sin embargo está pagando las consecuencias que es estar separado “pero lo asumo como profesional; tengo contrato, me dolería irme así pero bueno, son cosas que pasan, creo que no maté a nadie, no le falté el respeto a nadie, si fue una decisión que costó caro, y bueno, pido que se fijen un poquito en la trayectoria que tengo y nunca he tenido problemas”.

Dijo que está en la mejor disposición de regresar al equipo en el momento que se le requiera, sin embargo eso no está en sus manos.

“Si quieren que regrese ahí estaré, voy a estar entrenándome, faltan tres partidos y espero se resuelva lo mejor posible, Dios quiera y que sea lo mejor, lo que Dios quiera”, dijo el capitán de la escuadra Celeste.

