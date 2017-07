Cuatro formas en las que tus traumas infantiles afectan tu vida

Ciudad de México

Los niños que han sufrido violencia intrafamiliar o han sido testigo de ella, al crecer muestran señales del trauma emocional por el que pasaron. La terapeuta Andrea Brandt, y autora del blog Mindful Anger, describe cuatro de estas señales.

TE RECOMENDAMOS: El secreto de la felicidad radica en dar, dicen neurocientíficos.

El falso yo

Las estrategias que funcionaron para obtener aceptación y afecto de niño suelen ser nocivas durante la etapa adulta. Si no dejamos caer la máscara perdemos contacto con quien realmente somos y con nuestras emociones, dejamos de saber quién somos realmente.

Diálogo interno

Esta conversación interna tiende a ser negativa y nos dice que no tenemos el control de nuestras vidas, como las víctimas que en su momento no lo tenían. La clave es aprender a verse a sí mismos como sobrevivientes. “Incluso en circunstancias en las que creemos que no tenemos una opción, siempre tenemos una opción” asegura Brandt.

Conductas pasivo-agresivas

Un niño que sufrió violencia puede crecer pensando que la violencia es mala y reprime sus emociones y su enojo, pero al llegar a la etapa adulta, esta creencia termina dando salida a conductas pasivo-agresivas que pueden ser igual de dañinas que la violencia física.

Pasividad

La falta de atención sufrida durante la infancia puede manifestarse en un adulto descuidado. Es decir, que por el miedo a ser abandonado llega a abandonarse a sí mismo. La pasividad no le permite llegar a todo su potencial. “La persona pasiva se dice a sí misma -Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago-” dice Brandt.

Estas cuatro señales de trauma emocional nos dejan claro que, aunque ocultar sentimientos y partes de nosotros mismos nos haya funcionado durante la infancia, como adultos, necesitamos sacar libremente nuestros sentimientos para saber quiénes somos. La mejor manera de descubrirlo es con la ayuda de un terapeuta especializado en trauma emocional de la niñez, pues tiene las herramientas para ayudarnos a volver a ser una persona segura y completa.





CR