Realizan el primer trasplante de pene y escroto, en EU

Washington

Médicos de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (Maryland, oeste) anunciaron el lunes que llevaron a cabo el primer trasplante mundial de pene y escroto a un soldado estadounidense herido prestando servicio en Afganistán.

La intervención, que se extendió por 14 horas, fue realizada el 26 de marzo por un equipo de nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urólogos, dijo la prestigiosa universidad en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Alertan ante resurgimiento de virus que mutó.

"Confiamos en que el trasplante le permita a este joven recuperar las funciones miccionales y sexuales casi en su totalidad", dijo W.P. Andrew Lee, profesor y director de cirugía plástica y reconstructiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

El pene entero, el escroto sin testículos y parte de la pared abdominal proceden de un donador fallecido. El receptor solicitó el anonimato, pero publicó una breve declaración en la que dice que se espera que sea dado de alta del hospital la próxima semana.

"Es una herida realmente muy dolorosa de sufrir, una herida que no es fácil de aceptar", dijo. "Cuando me desperté por primera vez, finalmente me sentí más normal", aseguró. La declaración no describe cómo resultó herido el paciente, pero indicó que explosiones de artefactos caseros pueden causar tales lesiones.

Operaciones previas habían conseguido con éxito trasplantar solo un pene, por lo que agregar el escroto representa un avance para los cirujanos. El primer trasplante de pene en el mundo tuvo lugar en China en 2006, pero luego fue removido debido a "un grave problema psicológico del receptor y su esposa", explicaron los médicos.





FM