En AL, promedio de vida de transexuales es de 35 años

México

Los transexuales tienen un promedio de vida de 35 años en América Latina y la mayoría está en condiciones de pobreza y con pocas posibilidades de encontrar trabajo, destacó Diego Pérez Damasco, quien realizó un estudio de la situación de la comunidad LGBT.

Pérez Damasco afirmó en entrevista que a las transexuales “no solo las están asesinando, lo cual es terrible; también tienen menos oportunidades de empleo y problemas con sus documentos al no tener el nombre que se identifica con su físico, situación que las lleva a dedicarse al trabajo sexual como única alternativa de subsistencia y, a veces, tienen que vivir en la calle. No reconocen su derecho a la salud y no tienen dinero para pagar servicios médicos, y si adquieren infecciones no tienen recursos para el tratamiento”.

Donde más sufren pobreza y falta de vivienda, trabajo y salud, además de asesinatos, es en Guatemala, Honduras y El Salvador.

El especialista explicó que hace dos años la organización Distintas Latitudes inició una línea de investigación sobre organizaciones que defienden los derechos LGBT en América Latina, por lo que se amplió esta labor y se investigó el estado de esa población en 20 países.

Este material se ha recopilado en el libro electrónico Imparables: Radiografía de organizaciones, medios de comunicación y estado de los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina, que se presentó ayer en México.

En sus conclusiones destacan que es preocupante que de los 20 países, solo cuatro han legalizado el matrimonio igualitario y apenas tres protegen el derecho a la identidad de las personas transexuales. Seis países tienen leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género; sin embargo, en la mayoría las sanciones no son efectivas o no han producido sentencias en la materia.

“La población trans es la que más sufre discriminación en AL con una esperanza de vida muy baja, de 35 años”, subrayó Pérez Damasco. En cuanto al reconocimiento de la identidad de género, solo tres países cuentan con este derecho garantizado: Uruguay, Argentina y Bolivia.

Para Pérez Damasco, el principal reto de la comunidad LGBT es la oleada de movimientos de carácter religioso fundamentalista que tienen un creciente impacto en las agendas políticas.

Estos movimientos cuestionan la legitimidad de las lucha de los derechos tomando el discurso de la familia y los valores para tratar de impedir el matrimonio igualitario y las leyes contra la discriminación o para la educación en colegios públicos.

En los países donde se registran avances, como Perú y Costa Rica, es donde más toman fuerza los movimientos contra la ideología de género.