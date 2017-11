Terapia de luz: tu aliada en invierno

Ciudad de México

Los días de invierno no tienen por qué ser pesados y tristes. Si no puedes quitarte ese sentimiento prueba la terapia de luz, la cual no se trata de prender velas, sino que con salir a caminar y sentir los rayos del Sol sobre tu rostro será suficiente.

Durante los cambios de estaciones, algunas personas pueden tener cambios en el humor y los expertos se refieren a este desorden como Trastorno Afectivo Estacional (TAE), por eso recomiendan tomar baños de Sol para contrarrestar el efecto.

El trastorno se da cuando el cuerpo produce más melatonina (hormona del sueño), que nos hace sentirnos más cansados y tristes. La luz del Sol tiene la capacidad de restaurar el balance de la melatonina y serotonina, ya que cuando nuestro cuerpo está expuesto al la luz de día, los niveles de serotonina suben, ayudando a despertarnos y hacernos sentir más felices.

Además, el Sol ayuda a producir más vitamina D, reduce la inflamación y estimula al sistema inmune. El único requisito para probar esta terapia es que debe ser al inicio del día, siempre usando protector solar.









