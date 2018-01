Sexo después de tronar: ¿es buena idea?

Ciudad de México

El sexo después de romper una relación es tan común en estos días que seguramente te lo han contado o lo has experimentado, pero ¿qué tan sano es esto? En verdad las personas pueden tener sexo sin compromiso después de una relación.



Analizaremos los pros y los contras del sexo post ruptura, y si para ti funciona, pues ya sabrás que hacer.

Pros del sexo post ruptura



• Podrías revivir un aspecto positivo de tu relación.

• Si terminaron en buenos términos o por algo menor, el sexo podría motivarlos a regresar.

• El sexo de “despedida” puede lograr que la ruptura de la relación sea sana y sin peleas

• Conocen los gustos de ambos por lo que es más fácil llegar al climax.



Contras del sexo post ruptura



• Podría provocar que uno de los dos se vuelva a ilusionar con la relación.

• La situación se podría alargar y uno o ambos podrían batallar para cerrar la relación sentimental.

• Si eres la persona a quien “terminaron” y tu ex pareja propone tener sexo de nuevo, podría ser doloroso y confuso, o incluso, puedes sentirte utilizado.

• Si eres el que “terminó”, toma en cuenta el punto anterior, puedes hacer que tu ex pareja se sienta utilizada.



Si ya tomaste la decisión de tener relaciones con tu ex, ten en cuenta que no debes ilusionarte, porque puede que eso no dure, ni sea un signo de volver a comenzar la relación.









