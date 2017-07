Sedena invierte 54 mdp en Centro de Rehabilitación Infantil

México

El Centro de Rehabilitación Infantil de la Sedena, uno de los más importantes en Latinoamérica, cuenta con nuevo equipamiento que permitirá a los niños con problemas respiratorios y de autismo avanzar más rápido en su tratamiento.

Este lunes, con una inversión de más de 54 millones de pesos, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, inauguró nuevas áreas que cuentan con atención de nutrición, terapia física y del lenguaje, audición, rehabilitación pulmonar y tecnologías de información adaptadas a la discapacidad, con equipamiento vanguardista que permite ofrecer terapias de clase mundial.

La mayor médico cirujano Soraya Ortega, quien es encargada de la nueva área de rehabilitación pulmonar, explicó que los niños con complicaciones respiratorias agudas y crónicas podrán avanzar mucho más rápido en su tratamiento.

“Aparentemente nuestros pequeñitos no tienen una discapacidad tan visible como los de parálisis cerebral, pero su problema es respiratorio, tienen dificultad para realizar algunas actividades como caminar o incluso aprender, porque padecen alteraciones en el cambio de gases”, comentó.

Con el nuevo equipo pueden fortalecer sus brazos y piernas, además de practicar acondicionamiento físico para aquellos niños con mayores complicaciones.

Ortega destacó que se trataba de un área muy importante pues anteriormente las zonas de consulta pulmonar y de acondicionamiento estaban dispersas. Esta unión da mayor certidumbre a los familiares, pues tienen la garantía de que en caso de alguna alteración el paciente será atendido inmediatamente.

El servicio que brinda el centro es gratuito para los familiares de los militares en activo o pensionados, y además se capacita a los padres para que continúen con la rehabilitación en casa.

Rosalba Fuentes tiene tres años en el CRI acompañando a su hijo Jael Castillo, de siete años, y ha aprendido con él cada uno de los ejercicios que necesita para mejorar.

“Estamos muy agradecidos con estas nuevas áreas y aparatos, porque de inmediato se ve cómo los niños se van sintiendo mejor, cómo hay reacciones más rápido, y lo mejor es que nosotros también aprendemos para seguir ayudándolos en casa”, señaló Fuentes.

Tecnología adaptada

Otra de las zonas que se inauguraron este lunes fue la sala de tecnologías de la información adaptadas a la discapacidad que busca fomentar el aprendizaje de los niños en materias como las matemáticas, los idiomas, la comunicación o la lectura, a través de dinámicas y juegos novedosos que a su vez les permitan romper el temor de convivir con el entorno.

El teniente coronel médico cirujano Óscar Benavides, director del CRI, explicó que el nuevo espacio ha permitido incluso aumentar el interés en los niños al momento de ir a sus terapias, pues tienen nuevos juegos y dinámicas que los atraen con mayor facilidad.

“Tenemos diferentes actividades de modelos españoles y finlandeses que ayudan al niño a tener conciencia de lo que está aprendiendo y llevarlo a la práctica. No somos una escuela, solo les damos las herramientas para que puedan mejorar su desempeño, su autoestima y la dinámica de la familia, sin hacerlo entre presión”.

Mientras los niños aprenden y se rehabilitan, sus papás acuden a una escuela para ellos en el mismo CRI que los ayuda a entender mejor los padecimientos de sus hijos y a conocer la forma en que los pueden impulsar y comprender.

Diario tratan a 200 pacientes con distintos cuadros que requieren atención especial, desde nacimientos prematuros hasta menores de 15 años.

El llanto de Lucía, una bebé de cinco meses, se escucha en los pasillos del centro. Nació con una lesión en los nervios que controlan su brazo izquierdo y de acuerdo con los médicos, no recibe información sobre esta parte de su cuerpo, por lo que no tiene control ni movimiento alguno en esa extremidad.

“Estamos realizando ejercicios para que su músculo comience a tener movimiento, que no se quede en desuso y se atrofie. Si tenemos éxito, podrá comenzar a ver resultados en 18 meses, de ser así, si seguimos con la terapia, llegará el momento en que su brazo será exactamente como el derecho”, detalló el teniente coronel.

Rehabilitación integral

El director del Centro resaltó que el CRI cuenta con áreas de clase mundial como albercas y tinas de rehabilitación, gimnasio, nutrición, psicología, audiología, neuropediatría y terapia virtual. Además, es el único que otorga equinoterapia dentro del mismo centro y tiene la cámara de estimulación multisensorial más grande del país.

En equinoterapia, se aplican tres modalidades de acuerdo al padecimiento de los pacientes.

“Es una terapia indispensable principalmente en personas con autismo sobre todo por la socialización que tienen con el caballo, que generalmente son personas que no pueden convivir, entonces les ayuda además de la rehabilitación, en que mejoren la parte social. A otros se les da la modalidad del caballo sin movimiento y a otros con movimiento para que sientan los impactos del animal”.

El equipamiento de última generación y el equipo de médicos y terapeutas han logrado avanzar en el control y combate de los padecimientos de los derechohabientes.

Y los resultados son palpables, Juan Antonio, por ejemplo, llegó hace cinco años a rehabilitación. Su mamá explica que “en su cadera se necrosó el fémur izquierdo y no llegaba la suficiente sangre a sus venas, además tiene el síndrome de Asperger, que es una enfermedad que lo hace ver una realidad distinta a la de los demás”.

A cinco años de haber entrado al CRI hoy ha logrado dos campeonatos nacionales en natación en Puebla y Puerto Vallarta.

“A mí me gusta nadar desde los cuatro años porque empecé a nadar, mi mamá me llevaba a unas albercas y desde ahí me empezó. Luego me dieron permiso, fui a natación, fui muy bueno y me pasaron a la Conade. Pensé que no iba a ganar pero al final de cuentas sí gané”, contó Juan Antonio.