Saca los cosméticos con parabenos de tu tocador

Parabenos es una palabra que quizá has leído con frecuencia a la hora de revisar la información de los productos para la piel, cabello o cosméticos, para ser exactos la etiqueta dice "Libre de parabenos”.

¿Por qué te avisan que su producto está libre de algo que ni sabías que existía? El asunto es que los parabenos son sustancias químicas que se empleaban como conservador en un 70 a 90 por ciento de la industria cosmética.

En 2004, un estudio realizado con tejido cancerígeno por oncólogos en University of Reading, en Edimburgo, alertó que en el 90 por ciento de las muestras analizadas de pacientes con cáncer de mama se hallaban restos de parabenos, por lo que su uso comenzó a disminuir en la industria.

Se han realizado otros estudios que no comprueban que los parabenos causen cáncer, e incluso detallan que son bien absorbidos por el tracto intestinal y eliminados en la orina; pero cuando son absorbidos por la piel (usados externamente), parece que su eliminación no es tan rápida, por lo que se sugiere preferir productos para la piel o cabello que no los utilicen.

