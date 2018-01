Mitos de la sexualidad masculina aclarados por la ciencia

Ciudad de México

Existen miles de mitos en el mundo, especialmente cuando se trata de sexo donde los hombres son un blanco. Hay algunos clásicos como la eyaculación, tamaño, erecciones, uso del condón, etc., pero la ciencia tiene respuestas para acabar con ellos.

El sexo es placentero sólo si eyaculan

Es posible tener placer sexual aunque no haya eyaculación, pues el orgasmo no debe ser la meta final del encuentro sexual. Un orgasmo no es la única manera de obtener placer, sólo que la sociedad nos ha hecho pensar que es así.

TE RECOMENDAMOS: Sexo después de tronar: ¿es buena idea?

El tamaño sí importa

El tamaño del pene y la vagina son relativamente importantes durante la relación sexual, sin embargo, no representa un problema de pareja pues lo más importante es la manera en que se usan los genitales durante el acto.

Hay menos placer con condón

El sexo con condón no tiene diferencia alguna en placer y la percepción de que se siente menos, sólo es una cuestión social. Si tú no sientes lo mismo, podrías probar otra marca.

La erección es indispensable para el sexo

Existen otros medios para disfrutar la sexualidad, entre ellas el juego previo. Este incluye caricias, besos, masajes y hasta charla sexual.

Los hombres son polígamos por naturaleza

Las mujeres han sido duramente socializadas para restringir su atracción sexual a un hombre a la vez, pero la monogamia, precisa, es una construcción social, pues el ser humano tiene el potencial para la poligamia.

Los jóvenes son mejores amantes

Los hombres mayores son los que han registrado el sexo más placentero porque "hay menos énfasis en el orgasmo veloz y más enfoque en la sensualidad, creatividad y conexiones emocionales".

Así que ya lo sabes, no todo lo que leas en internet o lo que te digan tus amigos es cierto.









RL