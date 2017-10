Cuatro verdades sobre las canas

Ciudad de México

Deja de culpar a tus hijos, ellos no te sacan canas; no te saldrán más si te quitas una, y tampoco son señal de envejecimiento, bueno, no necesariamente. Muchas afirmaciones incorrectas o inexactas se dicen de las canas, por eso, aquí listamos las que son verdaderas.

1. Falla de producción de melanina

Las canas salen cuando falla la producción de melanina en el cabello, así que tal cual es tu mismo pelo que empieza un proceso de pérdida de su color habitual. Suelen salir en grupos o mechones, y se caen de forma natural.

2. Factor genético

Puede existir un factor genético en la aparición de las canas, así que pueden aparecer de forma prematura y no hay nada qué hacer para impedirlo, con excepción del tinte. Así que estar canoso no es precisamente señal de envejecimiento.

3. El estrés

Aunque no lo creas, el estrés sí es un factor que te puede encanecer más rápidamente, pues acelera el proceso oxidativo en el organismo, es decir, el envejecimiento. Así que no están tan erradas las historias de terror donde el miedo extremo les vuelve el pelo blanco de la noche a la mañana.

4. Estilo de vida y alimentación

Tu estilo de vida y cómo te alimentas es un factor importante para la aparición de canas, así que busca alimentos con vitamina B12 y deja de fumar. En resumen, si te estresa estar canoso, estás facilitando el camino para que te salgan más; mejor trata de llevar una alimentación equilibrada, rica en vitaminas del complejo B y apégate a hábitos sanos.





CR