México enfrenta el cáncer con pocos expertos y baja inversión

La lucha contra el cáncer en México se enfrenta a varios obstáculos para cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de disminuir en 25 por ciento las muertes para 2025, debido a que se carece de recursos etiquetados para levantar el censo sobre prevalencia de casos, además de que solo hay poco más de 2 mil 500 oncólogos y la inversión en investigación e innovación es baja, coincidieron especialistas.

El registro, sin recursos

En la 35 Reunión Anual del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Alejandro Mohar, director adjunto del Programa de Prevención y Control del Cáncer, explicó que la Cámara de Diputados aprobó el Registro Nacional de Cáncer con base poblacional (RNC), pero no etiquetó los 40 millones de pesos solicitados para efectuar ese censo que dará al país datos certeros de prevalencia y mortalidad, calidad de servicios de salud y efectividad de los tratamientos otorgados, que sirvan para diseñar políticas públicas que ahorren dinero, permitan la detección temprana y eleven la sobrevida.

“Se hizo una propuesta a la Cámara de Diputados de etiquetar 40 millones de pesos cuando se aprobó el registro en julio de 2017. Se entiende que para operar lo que manda la ley el RNC debe acompañarse de recursos, incluso está por salir el reglamento”, explicó el especialista.

No obstante, “lamentablemente no hemos tenido la designación presupuestaria y estamos esperando que el secretario de Salud, José Narro, haga gestiones para no perder esta red de levantamientos de datos que se inició en 2015”, aclaró.

El objetivo del censo, detalló Mohar, es llegar a 10 por ciento de la población, es decir, alrededor de 12 millones de mexicanos con vigilancia oncológica todos los días, con lo que México tendría un registro válido internacionalmente. “En Mérida ya tenemos los primeros resultados de 2015 a mayo de 2017, con mil 703 personas y, contrario a lo que se cría, ahí el cáncer de riñón es el más prevalente en ambos sexos.

Faltan expertos

Al respecto, Joaquín López Bárcenas, coordinador de Vinculación Interinstitucional de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que en México solo hay 2 mil 535 especialistas oncólogos y, de estos, mil 731 tienen una certificación vigente.

López Bárcenas agregó que, aunque hubiese centros de tratamiento en toda la República, se carece de personal capacitado para atender una demanda de más de 192 mil personas que cada año son diagnosticadas con algún tipo de cáncer.

Luego de reunirse con secretarios de Salud de diferentes estados, Mohar destacó que los 238 radiólogos certificados para tomar y leer una mastografía en alguno de los mil 200 aparatos que hay resulta insuficiente para analizar a 17 millones de mujeres que a partir de los 40 años requieren hacerse ese examen bianual para detectar a tiempo el cáncer de mama.

“Aunque tengamos infraestructura y equipo, sino tenemos personal poco se puede avanzar. Por ello es importante el Programa de Prevención y Control del Cáncer, porque podemos optimizar todo el talento que está fragmentado”, aseguró.

La falta de especialistas también es grave en el área pediátrica, en la que se ha observado un crecimiento de leucemias, pero la sobrevivencia alcanzada no es la óptima, pues no supera 80 por ciento.

Investigación insuficiente

En el panel de Investigación y Desarrollo, Gabriela Dávila, presidenta de la Comisión de Investigación y Desarrollo de la Canifarma, y Lázaro Ávila, coordinador de Asesores de la Cofepris, destacaron el rezago de México al invertirse alrededor de 200 millones de dólares en protocolos científicos y ocupar de los últimos lugares en innovación.

“México ha caído en los últimos siete años en posiciones en investigación clínica. Es cierto, somos el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, pero a escala internacional estamos en el lugar 21 y la OCDE considera que estamos en el sitio 67 de 145. Nuestro Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología no rebasa 0.45 por ciento, y eso nos afecta gravemente porque en el corto plazo se advierte que uno de cada tres mexicanos tendrá cáncer”, dijo Dávila.

El representante de la Cofepris aseguró que “es una pena que en el país, de acuerdo con datos de 2017, se invirtieran 200 millones de dólares, porque es prácticamente nada. Vamos a la inversa y los protocolos cada vez son menos; en 2016 se aprobaron 350 y en 2017 no llegamos a 200. El reto es enorme”, aseveró.

Los especialistas consideraron que en México no se ha logrado un verdadero acceso a los tratamientos y menos aún a los paliativos. Asimismo, los más de 3 mil 84 millones de pesos destinados en 2016 por el Seguro Popular resultan insuficientes, ya que 60 por ciento llega en etapas avanzadas.

Consultado sobre el acceso a morfina, Abelardo Meneses, director general del Incan, explicó que “el consumo per cápita en México es de 8 miligramos, en otros países como Costa Rica, Argentina y Chile el consumo es de 12 miligramos por paciente y en los países desarrollados es de 400 miligramos.

En los paneles, representantes de la industria farmacéutica, directivos del Incan y de su Patronato, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se comprometiirnos a sumarse con recursos y personal capacitado al Registro de Cáncer porque en la entidad “pega muy duro”.

La OMS prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente en 70 por ciento en 20 años, convirtiéndose ya en la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8.8 millones de defunciones. Casi uno de cada seis defunciones a escala se debe a esta enfermedad y alrededor de 70 por ciento de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos.





ESPECIALIDADES

Para atender a los habitantes con tumores malignos, en el país hay pocos oncólogos que cuentan con una especialidad

876

cirujanos

151

ginecólogos

660

hematólogos

383

médicos

227

pediatras

238

radiooncólogos