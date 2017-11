“Mexicanos deben cuidar su salud como si fuera su celular”

México

Rafael Álvarez Cordero, cirujano especializado en obesidad, aseguró que para detener la epidemia de diabetes que afecta a México es necesario fomentar educación para la salud desde las escuelas primarias y que las personas aprendan a cuidarse tanto como lo hacen con su teléfono celular.

México, según el informe “Panorama de la Salud 2017” difundido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupa el primer lugar de casos con diabetes entre los 36 países miembros. Más de 100 mil personas mueren cada año a causa de esa enfermedad, pero la población no es consciente de que es su responsabilidad cuidarse, advirtió Álvarez Cordero en entrevista con motivo del foro de MILENIO “Mujeres y diabetes” que se lleva a cabo hoy.

“Cuando yo le pregunto a una persona ‘¿qué es para usted la emergencia epidemiológica de la diabetes?’, me dicen: ‘Creo que la Secretaría de Salud tiene que hacer algo’, y sí, tiene que hacerlo, pero la gente no está consciente de que velar por su bienestar es lo único que la va a salvar. ¡Que cada mexicano cuide su salud como cuida su celular!”, expresó.

Malos hábitos

En el encuentro, diversos especialistas debatirán causas, consecuencias, tratamientos y la manera de prevenir la diabetes, principalmente en las mexicanas, ya que 70 por ciento de ellas padece sobrepeso u obesidad, los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad.

Álvarez Cordero opinó que la clave está en educar. “En las escuelas debe haber esa instrucción. Hay una materia que se llama educación para la salud que no se da en este momento en las primarias, entonces, un niño sabe cuál es la capital de Argentina, pero no sabe cómo funciona su estómago”, reprochó.

Además, dijo que se debe comenzar a diagnosticar esa enfermedad en todas las personas con familiares afectados. “Si tienen un familiar enfermo, tienen que ir al laboratorio. ‘No tengo síntomas’, alegan. No importa que no tengan algún síntoma, si tienen un familiar con diabetes —papás o abuelos—, necesitan analizarse para ver si ya desarrollaron el padecimiento”, recalcó.

El especialista opinó que a los niños con sobrepeso hay que enseñarles a alimentarse de manera correcta y a hacer actividad física para que no desarrollen diabetes muy jóvenes.

“En nuestra cultura se cree que un hijo con dos o tres años al estar gordito es una manifestación de salud, pero desde el punto de vista médico sabemos que a los tres años esos niños ya presentan síndrome metabólico y resistencia a la insulina, ya tienen el germen de lo que va a ser la diabetes más adelante”.

Mala alimentación

Álvarez Cordero comentó que las causas que han ocasionado que el problema de la diabetes haya despuntado en el mundo entero son la falta de actividad física, la mala alimentación fomentada por la comida rápida y que es una enfermedad silenciosa.

“Ahora prácticamente nadie camina ni hace ejercicio físico o deporte, entonces acumulan muchas calorías y poco gasto de calorías en actividad física genera obesidad y, con ella, la propensión a desarrollar diabetes”, señaló el cirujano.

Al respecto, la maestra Mónica Hurtado, especialista en nutrición que también compartirá sus experiencias este miércoles en MILENIO Foros, coincidió en que se trata de “una enfermedad silenciosa, no nos causa ruido, no nos provoca algún malestar aparente; sin embargo, la persona empieza a tener cansancio, empieza a tener problemas. No duerme bien, empieza a tener mucha sed, come sin saciarse y todo esto ocasiona que los niveles de la glucosa se incrementen en nuestro cuerpo”.

La nutrióloga destacó que la mayoría de las personas afectadas por este padecimiento no lo detecta a tiempo, lo que en muchos casos reduce su expectativa de vida a solo 10 años.

“La diabetes no va a diferenciar nivel socioeconómico, no diferencia sexo y tampoco era diferenciando la edad”, agregó en el contexto del día mundial contra esa enfermedad, que se celebró ayer.