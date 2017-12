Ciudad de México

La medicina biológica es una combinación de diferentes ramas de la medicina que tiene un enfoque particular: que el organismo desarrolle la habilidad de sanarse a sí mismo, es decir, alcanzar un equilibrio, pero con el apoyo de la medicina farmacológica.

Así, se hace un diagnóstico de tipo clínico de una enfermedad, para después identificar qué es lo que la causa y cuáles son las carencias que tiene el organismo para poder llevarlo a un punto de equilibrio; en este punto, el especialista decide qué técnicas utilizará para lograrlo, que pueden ser tomadas de la medicina tradicional o de la natural, por ejemplo.

Anatomía, fisiología, fisiopatología y bioquímica son las áreas que requieren los profesionales que ejercen la medicina biológica, así que quienes están a favor de ella, se deslindan de las terapias alternativas que no tienen fundamentos científicos claros, pero eso no quiere decir que no utilicen técnicas alternativas.

Desde el punto de vista de esta medicina, la capacidad de reacción para superar la enfermedad es diferente en cada organismo, pues depende de factores como la nutrición, edad, historia clínica y factor genético, por ejemplo.

Sin duda es un tema muy amplio. ¿Qué opinas de esta fusión entre la medicina clásica y alternativa?





