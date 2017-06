¿Tu perro tiene tos? ¡Cuidado con la Bordetella!

Ciudad de México

Si tu perro tiene tos seca, pon atención porque puede estar enfermo. La tos de las perreras es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio y la garganta, principalmente de los perros, es contagiosa y requiere medicamentos para erradicarla de forma efectiva.

El nombre veterinario es traqueobronquitis infecciosa canina (TIC) y es causada por la bacteria Bordetella Bronchiseptica. Se le llamó tos de las perreras porque era muy común que los canes se contagiaran al estar en condiciones insalubres y de hacinamiento.

Además de la tos seca, puede haber expulsión de flemas y vómito causado por la misma irritación de la garganta.

La mejor forma de prevenir que tu amigo canino se contagie es que le apliquen la vacuna anual específica para esta enfermedad, así podrá convivir con otros perros en casa o en el parque sin riesgos.

Si ya se contagió, llévalo de inmediato al veterinario, pues si confirma el diagnóstico le recetará antibióticos, antiinflamatorios y algún relajante muscular para darle alivio a su garganta.

También, mientras está convaleciente, mímalo mucho para que esté de buen ánimo, sácalo a paseos tranquilos, procura no ponerle el collar para que su garganta no se lastime, no lo bañes, mantenlo en un lugar cálido, aléjalo del humo del cigarro y aliméntalo bien para que fortalezca su sistema inmunológico.

