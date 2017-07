Trata el reflujo de tu mascota con bocadillos saludables

Ciudad de México

Al igual que en los humanos, el reflujo ácido es una condición común que afecta a los perros independientemente de su raza, edad, tamaño o género.

TE RECOMENDAMOS: Tu mascota también puede padecer depresión

Es también conocido como reflujo ácido canino y ocurre cuando un músculo particular que mantiene los ácidos limitados al estómago, se “daña”, y los síntomas pueden incluir regurgitación frecuente, vómitos, pérdida de peso y falta de apetito.

Si no se atiende, puede causar úlceras y daños graves al esófago del can, por eso es importante verificar su alimentación, con comidas más pequeñas varias veces al día, más fáciles de digerir. Asegúrate de que alimentas a tu mascota con comida sana, diseñada para perros, no para personas.

Una de las recomendaciones más clásicas es darle una cucharadita de miel en un pequeño pedazo de pan, 15 a 20 minutos antes de que le des su comida para perros.

La recomendación es que consultes con el veterinario antes de hacer cambios drásticos en la dieta o administrarle remedios caseros para el reflujo ácido de perro.

via GIPHY





CR