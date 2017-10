Ludotecas contra cáncer, sonrisas en los hospitales

México

Sonia Zuani, presidenta de la actual Fundación Mark, ha sido la encargada de llevar sonrisas a todos los infantes que día a día sobreviven su lucha contra el cáncer.

Fundación Mark es una institución creada en el año 2006 que opera y organiza distintos programas para niños y adolescentes que padecen la enfermedad, además de hacerlos partícipes, junto con sus familias, en distintos actos y actividades que son realizados de manera exclusiva para ellos.

Según el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, siete de cada 10 infantes sobreviven a su lucha contra este padecimiento y el tener este tipo de instalaciones dentro de los hospitales ayuda a que los menores olviden que van a ser intervenidos y tratados de manera dolorosa y así se puedan enfocar solo en la parte de divertirse.

La última ludoteca que la fundación ha donado se encuentra en el Hospital del Niño en Toluca, Estado de México, además de contar con otras en Villahermosa, Tabasco, y en CdMx.

A partir del fallecimiento de un niño llamado Mark, quien a su corta edad fue diagnosticado con leucemia —el tipo de cáncer que es más común diagnosticar en los infante—, es que fue creada esta institución como un último deseo de poder ayudar a otros menores que como él libran una batalla por su vida día con día.

Uno de los principales objetivos de la fundación ha sido poner ludotecas en diferentes hospitales de la República mexicana, esto con la finalidad de hacer más llevadera la estancia de los pequeños pacientes dentro de las clínicas en donde puedan hacer uso de estas mismas para jugar, divertirse, aprender y recordar que pese a las dificultades que tengan pueden seguir sonriendo.

Actualmente esta institución apoya de manera anual a un aproximado de mil niños, realizando actividades y campañas de donación, mismas que son utilizadas para darle mantenimiento a las ludotecas y seguir con la construcción de éstas en varios hospitales.

En el nosocomio del niño en Toluca, la ludoteca abre sus puertas a las 10 de la mañana y recibe un máximo de 45 infantes antes o después de su consulta sin tener límite de tiempo para poder ocupar la misma.

Jannet García, madre de una de las pacientes beneficiadas, manifestó que se sentía muy agradecida con estas ludotecas y el apoyo que le han dado a su hija de manera física y emocional, ya que le hacen olvidar el doloroso paso de su enfermedad y le permiten llegar al hospital con una sonrisa en el rostro.

“Nadie puede entenderte ni apoyarte a menos de que lo vivan en carne propia”, fueron sus palabras para describir lo que ella como madre de familia ha vivido durante el transcurso de la enfermedad de su hija.

Alerta para hombres

Aunque es menos frecuente que en las mujeres, el cáncer de mama en varones suele presentarse en uno de cada 100 casos de pacientes femeninas, según la prevalencia calculada, es decir, en uno por ciento, y es sumamente agresivo.

Lo anterior lo afirmó el médico radiólogo adscrito a la Clínica de Cáncer de Mama del Hospital de Especialidades, Raúl Delgadillo Cristerna, quien añadió que únicamente ha diagnosticado tres casos de cáncer de seno en hombres en 15 años de su trayectoria profesional.

Indicó que a diferencia de las mujeres, la enfermedad es más sencilla de diagnosticar al ser evidentes los cambios en las mamas de los varones; sin embargo, el hombre suele asistir al médico cuando la enfermedad ya ha avanzado.

“Es más fácil para él, no hay programa de detección para ellos, pero al no tener una glándula mamaria desarrollada notan algo extraño. No hay tanta densidad como en los senos de las mujeres” explicó.

Indicó que los varones, al igual que las mujeres, deben autoexplorar sus glándulas mamarias y al notar algún cambio, además de la presencia de “bultos” tales como piel arrugada o con hoyuelos, enrojecimiento en piel o pezones, y secreciones de líquido, deben acudir de inmediato con el médico especialista.

El experto insistió que es importante la detección oportuna debido a que “es más agresivo el cáncer en el hombre.”

Enfatizó que suele detectarse primordialmente en varones de entre 60 y 70 años, y muchos de estos son asociados al consumo prolongado de medicamentos, incluidos los antiarrítmicos.

Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares, exposición frecuente a radiaciones y desarrollar altos niveles de estrógeno, condición muy común en quienes padecen cirrosis o síndrome de Klinefelter (trastorno genético que afecta a varones que nacen con un cromosoma adicional).

Al igual que en las mujeres, el tratamiento en el varón puede incluir quimioterapia, radiación, terapia hormonal o incluso mastectomía (extirpación quirúrgica de la tumoración).