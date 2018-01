¿Insomnio? Mejor lee esto y vete a dormir

Ciudad de México

Si eres de los que al llegar la noche y no logra conciliar el sueño porque el insomnio domina, tranquilo y comienza a relajarte con estas técnicas para lograr dormir profundamente.

Meditar te ayuda a controlar tu mente y dejar de pensar hasta relajarte. Hay personas a las que se les dificulta por la complejidad y cantidad de problemas que tienen, pero nunca es tarde para intentarlo.

Respirar profundamente, no una, ni dos, ni tres ocasiones, las que sean necesarias. Acuéstate en tu posición favorita y comienza a inhalar hasta que tus pulmones estén llenos y suelta el aire lentamente, no te frustres si no funciona al inicio, continua y siente cómo te relajas. Intenta dejar de pensar solo concéntrate en respirar.

La mezcla de las dos anteriores es la visualización imagina lugares placenteros, que te hagan sentir tranquilo sin que haya otra persona, solo tú y tu tranquilidad, olvídate de tus problemas en ese lugar imaginario y feliz.

Escuchar música (con tempo lento) o sonidos tranquilos (lluvia, mar, ríos) puede influenciar en tu respiración, las ondas cerebrales y el ritmo cardiaco, y te puede ayudar a evitar el insomnio.

Intenta estas técnicas para mejorar tu calidad de sueño y vivir más tranquilo.









