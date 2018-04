Expertos discrepan de la iniciativa para donar órganos

México

Integrantes del Sistema Nacional de Salud, así como de sociedades y colegios médicos, señalaron diversos problemas en la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud sobre donación y trasplante de órganos y tejidos —aprobada por el Senado y que se discute en la Cámara de Diputados—, para que los mayores de 18 años sean automáticamente donadores de órganos, tejidos y células al momento de fallecer, con excepción de quienes hayan manifestado su voluntad de no donar órganos.

“No es que estemos en desacuerdo; lo que estamos planteando es la necesidad de mayor tiempo para analizar (la iniciativa) en forma muy consciente y estructurada, con el objetivo de proveer seguridad a las instituciones y profesionales de la salud y, por supuesto, continuar sembrando confianza en los mexicanos sobre la donación. Que la ley no vaya a generar una serie de confusiones o respuestas negativas, tanto por parte de los profesionales como de la sociedad”, explicó el director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), José Salvador Aburto Morales.

El especialista destacó que, si bien la iniciativa puede ser una estrategia para conseguir más donaciones, se debe prever que todos los ciudadanos conozcan el concepto, entiendan perfectamente de qué se trata, y manifiesten entonces si están de acuerdo con la donación o la rechazan.

Exhorto a diputados

El grupo de expertos exhortó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a detener la aprobación en el formato actual, así como a fortalecer el Sistema Nacional de Trasplantes en materia de infraestructura, equipamiento, personal especializado, normatividad y recursos económicos.

Al respecto, Aczel Sánchez Cedillo, coordinador nacional de Trasplantes del Issste, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer con recursos humanos y financieros a las instituciones para poder atender las necesidades de donación y trasplantes.

María del Rosario Muñoz, del Colegio Mexicano de Medicina Critica, externó la necesidad de contar con más coordinadores de trasplantes, especialistas en esas intervenciones y médicos que no solamente efectúen los procedimientos de procuración e implante de los órganos, sino que también realicen el seguimiento de estos pacientes.

Muñoz resaltó que existe preocupación en cómo al ya complejo proceso de perder un familiar se le agregue dar la noticia (a la familia) de que se extraerán los órganos, si no manifestó su deseo de no donarlos. “Entramos en otro concepto, ya no estamos hablando de donación, que significa dar o regalar sin esperar nada a cambio”, agregó.

Se atora la ley

En la Cámara de Diputados se tenía enlistado en el orden el día la votación del dictamen; sin embargo, fue pospuesta debido a la falta de consenso con expertos.

Tras una reunión entre integrantes de la Unidad de Trasplantes del sector Salud con legisladores de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, el vicecoordinador de la fracción del PRI, Armando Luna, dijo que los especialistas no coinciden por completo con el dictamen avalado la semana pasada por la Comisión de Salud, que deriva de la minuta enviada por el Senado el pasado 6 de abril.

“No quisiera adelantar demasiado el contenido, pero creo que su opinión al dictamen como está planteado en este momento no es lo más favorable... Ellos (los expertos) plantean su visión sobre la problemática que hay hoy en día en nuestro país en materia de donación de órganos y por otro lado también lo que generan ellos es la preocupación desde el punto de vista de bioética sobre los mecanismos que se están utilizando para los donadores y también para los portadores de órganos”, señaló el priista.

Luna confió en que se pueda llegar a acuerdos en los próximos días y el dictamen se discuta y vote por el pleno camaral antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 31 de abril.