El Incan se une al Día Mundial de la Investigación del Cáncer

México

El Instituto Nacional de Cancerología (Incan) y el Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer (CMIC) se sumaron a la campaña emprendida por la comunidad científica internacional para acabar con mitos y propiciar que la sociedad reconozca los esfuerzos realizados para desarrollar estudios científicos que contribuyan a evitar que en 2030 haya 21.6 millones de nuevos casos de personas con alguna neoplasia maligna.

Luis Alonso Herrera, director de Investigación del Incan e integrante del CMIC, explicó que en esta ocasión México se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Investigación del Cáncer (World Cancer Research Day), que desde 2016 se celebra cada 24 de septiembre para formar un frente común, destacar la importancia del trabajo científico y efectuar labores que contribuyan a romper los mitos en torno al cáncer.

“Para 2030 una estará muriendo de cáncer cada dos segundos, pero la investigación puede evitarlo... Tener una sociedad en la que el cáncer sea prevenido o curado, y cada sobreviviente goce de una buena salud y pronóstico forma parte de la labor esencial que realizan organizaciones internacionales que promueven la investigación”, destaca la declaratoria de la efeméride.

La iniciativa

La conmemoración inició con el liderazgo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y se han sumado diversas organizaciones, entre las que destacan la American Association for Cancer Research (AACR), la European Association for Cancer Research (EACR), la American Society of Clinical Oncology (ASCO), el Cancer Research UK, el National Cancer Institute de Estados Unidos y el Incan, que se sumó a partir de este año.

La citada iniciativa es patrocinada por más de 11 asociaciones que de manera conjunta acordaron trabajar en distintas estrategias, como informar a la sociedad y ofrecer datos actuales comprobados por diversos investigadores.

Los especialistas destacan la importancia de la prevención para evitar cánceres con acciones como dejar el tabaco, prevenir infecciones por virus como el VPH y otros patógenos, y reducir la ingesta de alimentos altamente calóricos para evitar el sobrepeso y la obesidad.

“Nuestra meta es eliminar creencias sobre esa enfermedad que son resultado de la desinformación, por ello el próximo 3 de octubre lanzaremos oficialmente la campaña ‘Rompiendo Mitos sobre el Cáncer’, para acabar con los principales malentendidos a través de una serie de videos cortos basados en un gran trabajo de recopilación de datos publicados en revistas de alta calidad, a fin de llevar la información confirmada”, explicó Herrera.

La campaña, que podrá consultarse en las cuentas de Facebook y Youtube del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer (CMIC), también revela el hecho de que este tipo de enfermedades crónicas causa una menor expectativa de vida, baja productividad y discapacidades, además de que la falta de prevención tendrá un impacto severo en las economías de diversos países.

Por ello, abundó el especialista, es importante que la sociedad y las instituciones académicas se comprometan a mantener la investigación del cáncer como una prioridad, porque será la única vía de mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Promover estudios

Otro de los objetivos es contribuir con los objetivos de la Declaración Mundial del Cáncer al promover la investigación y la aplicación de sus resultados en beneficio de la sociedad. Asimismo, “unificar los avances científicos que llevarán a la meta que todos buscamos, que es vencer al cáncer”, agregó Herrera.

Los organismos internacionales reconocieron que “muchas veces es ignorado el trabajo de investigación del cáncer alrededor del mundo, por eso es fundamental continuar y apoyar estos esfuerzos. Diversas asociaciones promueven la unión de sus miembros a la iniciativa y a difundir el mensaje a través de medios sociales”, destaca la declaratoria firmada ayer, la cual fue publicada en las redes sociales con el hashtag #WorldCancerResearchDay para que la gente agregue frases que expresen la importancia de la investigación.

“Todos, investigadores o no, podemos firmar la declaración para unirnos a los esfuerzos de promover los estudios científicos sobre el cáncer con la meta de prevenir, mejorar el tratamiento y, finalmente, vencer a la enfermedad”, señaló Herrera.

En la campaña, distintos integrantes del CMIC respondieron a la pregunta ¿Por qué investigo el cáncer? Claudia María García Cuellar respondió: “Para contribuir con conocimiento sobre cómo la contaminación del aire causa cáncer”.

Además, David Cantú de León señaló que investiga porque “el tratamiento multidisciplinario de las neoplasias es fundamental requiriéndose la investigación clínica para proponer las mejores opciones y secuencia en el manejo, así como probar nuevas alternativas antineoplásicas y de inmunoterapia, sin impactar en la calidad de vida y en lo posible mejorar la supervivencia”.

El científico Felipe Vaca Paniagua aseguró: “Investigo el cáncer porque he perdido a muchos seres queridos debido a esta dolorosa enfermedad y quiero contribuir a reducir su terrible impacto en la sociedad y en las personas”.





Investigación





De acuerdo con datos del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer (CMIC)

35 mdp

destina el gobierno federal a investigación oncológica en México cada año

5 mil mdd

es lo que invierte el gobierno de EU en ese tipo de estudios científicos

8 mdp

dio el Patronato del Incan para investigación; busca duplicar la cifra en 2018

500 miembros

tiene el CMIC; 200 científicos de institutos nacionales y 300 estudiantes