Hospital General lanza campaña para la reconstrucción mamaria

México

El Hospital General de México Eduardo Liceaga (HGM) anunció a finales de marzo la segunda Macrocampaña de Reconstrucción de Mama “Para sentirme mejor”, que en esta ocasión beneficiará de manera gratuita a 250 mujeres que superaron el cáncer tras una mastectomía, las cuales serán intervenidas a partir de octubre devolviéndoles, a través de prótesis o piel de su propio abdomen, el busto mutilado.

Este tipo de cirugía reconstructiva tiene como objetivo principal dar volumen al seno que perdió la paciente y rehacer tanto su pezón como su areola, lo que también ayuda a la recuperación psicológica y la autoestima de las pacientes.

Luego del éxito obtenido en 2016 con la primera campaña de reconstrucción, con la cual se intervinieron 450 mujeres el año pasado, César Athié Gutiérrez, director general del HGM, y el cirujano Raymundo Priego detallaron que para poder ser candidatas las pacientes deben haber concluido su tratamiento de quimioterapia y radioterapia, carecer de alguna otra enfermedad cardiovascular o endocrinológica, además de estar afiliadas al Seguro Popular, habitar en cualquier parte del país y tener más de 18 y menos de 70 años.

La campaña de reclutamiento de candidatas ya inició y las interesadas en solicitar esta operación pueden inscribirse a través del correo cirugiaplasticahgm@gmail.com o llamando al teléfono 2789-2000, extensión 1057, para ser evaluadas y poder determinar el procedimiento de forma personalizada.

Entre el 1 y el 31 de octubre de este año se utilizarán siete quirófanos de la nueva torre del HGM, incluyendo el Quirófano Híbrido, para llevar a cabo hasta 18 procedimientos de implantación al día. El objetivo es lograr poner 250 expansores, para lo que el hospital cuenta con 12 médicos de base y 21 residentes certificados en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Con su propia piel

Priego, encargado del proyecto quirúrgico del HGM, comentó que en una segunda etapa de este esfuerzo (a realizarse entre diciembre de 2018 y enero de 2019), sustituirán los expansores colocados a las pacientes por prótesis definitivas mamarias y, en algunos casos, sobre todo en aquellos en los que la radioterapia dañó mucho los tejidos, se utilizará la piel de la espalda o el abdomen de la propia paciente, con el fin de formar uno o ambos senos.

“Estamos capacitados para hacer los procedimientos quirúrgicos más complejos, por ello el año pasado realizamos 450 cirugías a mujeres provenientes de 25 estados de la República, las cuales ahora tienen una vida plena”, aseveró Priego.

El cirujano destacó que en la campaña pasada de reconstrucción mamaria únicamente registraron complicaciones sencillas en 6 por ciento de las pacientes beneficiadas, lo que representa un estandar de calidad muy por encima del indicador internacional, que es de 15 por ciento.

“No solo damos volumen y forma, sino que restituimos su areola y pezón, usando los tejidos de la región mamaria. Todo esto cambia su forma de relacionarse con la familia, en sus centros de trabajo y en su vida social. Las pacientes obtienen gran beneficio de esta operación”, aclaró Priego.

Y es que, lamentablemente, agregó el director general del Hospital General de México Eduardo Liceaga, a pesar de que logran vencer al cáncer de mama, “muchas mujeres se sienten mutiladas e incompletas. Después de la cirugía su autoestima pasó de cero a 100, y nos han referido que su vida cambió de manera biológica y emocional; ya se permiten tener vida sexual activa”.

Al respecto, María del Socorro García Quiroz, directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, informó que el HGM firmó convenios de reconstrucción mamaria en 28 estados y, de estos, Campeche y San Luis Potosí ya arrancaron la campaña con la asesoría de los cirujanos plásticos del Hospital General de México.

“Queremos transformar sus vidas. Sabemos que han sido guerreras desde el diagnóstico, y queremos apoyarlas con este tipo de reconstrucción”, destacó.

Algunas mujeres dieron sus testimonios a través de un video: “Yo me consideraba una mujer mocha... Te sientes fatal, no estás a gusto con tu cuerpo”. Otras comentaron sentirse más seguras tras la cirugía al afirmar: “ya me siento una mujer completa”.

Cada año se detectan en México más de 20 mil nuevos casos de cáncer de mama y en ese periodo fallecen 5 mil 680 mujeres, convirtiéndose en la primera causa de muerte femenina.

La inauguración formal de la Segunda Macrocampaña de Reconstrucción de Mama se celebró el 28 de marzo con la presencia de José Narro Robles, secretario de Salud.