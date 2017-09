¿Cuáles son los riesgos de ser un fumador pasivo?

Ciudad de México

¿Fumas o no fumas? Si dijiste que sí muy probablemente ya sabes a lo que estás expuesto, sólo basta con ver cada cajetilla para conocer a qué te arriesgas al consumir tabaco. Por otro lado, si respondiste que no puede que no tengas conocimiento sobre el daño que recibes al inhalar humo de segunda mano.

Si sueles comer o platicar con otras personas que en ese momento están fumando, eres un fumador pasivo pues respiras el humo que emanan los también conocidos como fumadores activos.

TE RECOMENDAMOS: Células pulmonares "mutan" al fumar y desarrollan cáncer

Al inhalar el humo por una hora estás consumiendo lo equivalente a 2 o 3 cigarrillos, y no sólo eso, sino que aspiras tres veces más nicotina y alquitrán que ellos, además de inhalar cinco veces más dióxido de carbono.

Así que si no fumas por cuidar tu salud, te recomendamos que tampoco compartas espacio con los que sí fuman ya que puedes terminar igual o más perjudicado que ellos.









RL