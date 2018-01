Frutas y ensaladas, ¿antes o después de la comida?

Ciudad de México

¿Te han dicho que las frutas y verduras crudas se deberían comer antes del plato fuerte? Esta es una sugerencia muy común en la dieta vegana, la cual dice que es mejor hacerlo así para facilitar la digestión, aprovechar sus nutrientes y prevenir la fermentación de los azúcares.

La otra ventaja de consumir las frutas y verduras antes de la comida es que producirán una sensación de saciedad que nos podría hacer comer menos cantidad de otros alimentos.

Pero no te preocupes, si no puedes o no quieres cambiar tu costumbre de comer la ensalada o la fruta al final, pues en realidad, que lo hagas en este orden no significa que se quedará en la parte superior de tu estómago, más bien se mezclará con el resto de los alimentos y será digerida con ellos.

La recomendación es que escuches a tu organismo, y si detectas que hay algún alimento que te cae mal mezclado con otro, dejes de hacer esa combinación, o bien, los comas en otro orden.









