Víctor Hugo Ornelas

Durante los próximos meses el estado de Jalisco se encargará de combatir lo que representa una amenaza en materia de salud, el mosquito Aedes Aegypti, vector de enfermedades como el Dengue, el Zika y Chikungunya.



Este insecto encuentra las condiciones más favorables para su reproducción con la presencia de calor y lluvia, que son frecuentes en esta etapa de verano, por ello iniciará lo que podría denominarse una “guerra de alta densidad” en contra de este insecto transmisor.



El acuerdo entre autoridades civiles, sanitarias, instituciones educativas, comercios, el sector eclesiástico, los ayuntamientos y la sociedad civil, se firmó durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud Pública, que fue encabezada por el gobernador del estado Aristóteles Sandoval.



Con ese acuerdo, el estado tiene como principal objetivo reducir los riesgos de contagio de Dengue, Zika y Chikungunya, que en 2017 sumaron en conjunto un total de 986 casos, mientras que en 2018, se han registrado 233, aunque cabe señalar que esta cifra se genera previo al periodo de mayor incidencia, prueba de ello es que tan solo en la última semana se registró casi el 15 por ciento del total en el año con 35 casos nuevos.



El secretario de Salud en la entidad, Alfonso Petersen Farah preponderó la prevención como herramienta para combatir la propagación de estas enfermedades, algo que sintetizó con un razonamiento sencillo, “sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquito y sin mosquitos no hay dengue”.



Para lograr este objetivo, la estrategia de 2018 se seguirá bajo el lema “Todos Somos Brigadistas”, que persigue el promover la participación social para actividades preventivas y de control de criaderos del mosquito transmisor, algo que se puede lograr bajo cuatro acciones básicas del programa denominado “Patio Limpio”, que son lavar, tapar, voltear y tirar, para evitar la acumulación de agua en recipientes y otros espacios y así, evitar también la reproducción del insecto vector de enfermedades.



Además de estas recomendaciones para la sociedad civil, la Secretaría de Salud tiene contemplada la fumigación y colocación de ovitrampas, una medida que ya se efectuó con resultados favorables en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, que en recientes fechas registró una alta presencia del mosco vector de estas enfermedades que se espera no afecten a Jalisco en este 2018 como en otros años, lo que le ha llevado a ser el cuarto a nivel nacional en incidencia con una tasa de 2.42 casos de dengue por cada 100 mil habitantes.



