Entrenamiento intenso vs tradicional: ¿Cuál es mejor?

Te has preguntado qué será mejor para ti, ¿si un entrenamiento intenso con intervalos de descanso o el ejercicio que tradicionalmente nos han enseñado a hacer en escuelas y gyms?

La respuesta está en una investigación que sugiere que los entrenamientos de 10 minutos que alternan actividad intensa con breves periodos de recuperación son igual de efectivos que los entrenamientos estándar de 50 minutos.

“Si estás dispuesto y eres capaz de empujar fuerte, sorprendentemente, puedes escaparte con poco ejercicio”, dijo a Time.com, Martin Gibala, fisiólogo y jefe de kinesiología de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.

Lo mejor es que no tienes que practicar las rutinas más exigentes para lograr los beneficios de un entrenamiento similar. El estudio sugiere que no importa cómo incorpores esta técnica a tu rutina, igual obtendrás los beneficios, pues en la muestra se incluyó gente que no entrenaba regularmente o tenía poca condición física.

Así que la sugerencia es que lo adaptes al ejercicio que te gusta. Por ejemplo, si lo tuyo es la bicicleta, puedes pedalear un par de minutos para calentar, subir la velocidad por un minuto y luego moderarla por dos o tres minutos, de forma que repitas este patrón a lo largo de 10 minutos.









