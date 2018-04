Día Mundial del Parkinson: origen y propósito

Ciudad de México

El 11 de abril de cada año, desde 1997, se conmemora en el mundo el Día Mundial del Parkison, una fecha enfocada en revelar información sobre esta enfermedad: qué es, cuáles son sus síntomas, cómo prevenirlo y qué tratamientos existen.

Conoce el origen, la historia y el propósito de esta fecha enfocada en la salud.

El Día Mundial del Parkinson se estableció en 1997, eligiendo para ello la fecha de nacimiento del doctor James Parkinson, quien nació el 11 de abril de 1755 en Shoreditch, Inglaterra, y fue el primero en identificar la enfermedad en su ensayo 'An Essay on the Shaking Palsy' (1817) donde la describió como una 'parálisis agitante'.

La enfermedad de Parkinson —también llamada Mal de Parkinson— es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas dopaminérgicas, las cuales trasmiten la dopamina, que es necesaria para el movimiento muscular.

Entre los síntomas del mal de Parkinson están: la bradicinesia —que es un movimiento lento—, rigidez o aumento del tono muscular y temblores. Además de estos trastornos del movimiento, también puede haber alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y disfunción del sistema nervioso autónomo.

El Día Mundial del Parkinson fue celebrado por primera vez en 1997, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkison (EPDA, por sus siglas en inglés).

El propósito de esta fecha es el de hacer conciencia sobre esta enfermedad, así como hacer públicos los esfuerzos que están llevando a cabo organizaciones de salud de todo el mundo para erradicarla.

Uno de los mitos más populares sobre la enfermedad de Parkinson es que solamente afecta a los ancianos: si bien la estadística nos dice que 70% de quienes la sufren son adultos mayores de 65 años, un 15% de quienes la sufren no rebasan los 50 años, y también se presentan casos en la niñez y adolescencia.

Otro mito es que el Parkinson siempre se acompaña de temblores; de hecho, una quinta parte de los pacientes que la padecen no presentan este síntoma en lo absoluto.





Mohammed Ali, que padece Parkinson, firmando la Declaración Mundial de la enfermedad.

Hasta el momento, no existe una terapia o un tratamiento curativo para el Parkinson, que parece tener un ingrediente genético. De cualquier modo, para prevenirlo, los médicos aconsejan una alimentación sana y balanceada, practicar ejercicio constante, dormir adecuadamente, controlar el estrés y mantener activo el cerebro mediante la estimulación intelectual y el aprendizaje, incluso a edad avanzada.





