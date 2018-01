Si no te quieres levantar… ejercítate en tu cama

Ciudad de México

Lo sabemos, el frío hace que no quieras salir de la cama y quieras quedarte todo el día acostado, pero esto no es del todo benéfico como seguramente sabes, pero si ya estás decidido a quedarte en cama esto no tiene porque ser una barrera para que te ejercites y mejores tu figura.

1. Si ya estás en la cama, acostado boca arriba, flexiona tus rodillas con los talones cerca de los glúteos y los brazos a cada lado con las palmas hacia abajo, levanta tu cadera apoyándote en tus talones hasta formar una línea recta entre las rodillas y los hombros para posteriormente contraer tu glúteo derecho a medida que levantas tu pie derecho. Baja tu pie y repite la acción con el glúteo y pie izquierdo y realiza 15 repeticiones de cada lado. Para rectificar que lo estás haciendo bien deben dolerte un poco los glúteos, abdomen y muslos.

2. Ahora gira sobre tu costado derecho con la rodilla derecha flexionada y el pie detrás de ti y coloca tu cabeza sobre tu mano derecha y tu mano izquierda, pósala sobre tu cadera con tus dedos apuntando hacia abajo, y manteniendo la cintura alineada, levanta tu pierna izquierda hacia el techo y flexiona la rodilla cuando la hayas elevado al máximo y baja. Cuando recuperes la posición inicial repite durante 30 segundos y cambia de lado para comenzar nuevamente.

3. Otro ejercicio que puedes realizar en la cama; boca arriba con las manos en los costados apuntando las palmas hacia abajo, junta los pies, flexiona las rodillas y comienza a abrirlas hasta formar un rombo, y comienza a elevar los pies al techo, cuando ya estén arriba levanta la cadera contrayendo el abdomen durante 30 segundos.

4. Realiza abdominales en “V” con los brazos extendidos encima de tu cabeza y tus piernas extendidas, y realiza una abdominal levantando piernas y brazos hacia el techo, cuando llegues al punto de encuentro de piernas y manos, abre las piernas en “V” e intenta que las puntas de tus manos pasen la abertura, pero evita flexionar rodillas y codos.

5. Ahora colócate boca abajo y ponte en posición para hacer “lagartijas”, y sosteniéndote en la mano derecha, sube la izquierda hasta la altura del hombro, y luego pega la punta de tus dedos izquierdos a tu hombro derecho y baja para apoyar y repetir la acción con la mano derecha.

Ya no tienes excusa, quédate en la cama, pero ejercita tu cuerpo y quema calorías desde la comodidad de tu hogar.

