Verónica López

En la entidad poblanas son más de 300 personas que se anuncian en redes sociales y medios informativos como especialistas en cirugía estética, cuando sólo 35 cuentan con la certificación por parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, para poder ejercer legalmente esta práctica médica.

El presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos Poblanos, Gustavo Adolfo Robles Ortega, expuso que en Puebla, como en el resto del país, se registra un aumento en la demanda de operaciones para el arreglo de nariz, liposucciones, aumento o disminución mamaria, aumento de glúteos, rejuvenecimiento facial, por lo que sugirió a los pacientes a investigar al médico antes de someterse a un procedimiento quirúrgico.

Después que la semana pasada, una mujer de 42 años de edad murió de un paro cardíaco en una clínica no registrada mientras se le realizaba una liposucción, el representante en Puebla de los cirujanos plásticos aseveró que esta práctica médica conlleva años de preparación para ofrecer calidad en los resultados estéticos, sin embargo, dijo que es común encontrar en redes sociales a supuestos que “en dos o tres días dan cursos vía internet de liposucción y luego se dedican a ser cirujanos, no es factible, no es legal ni moralmente aceptable”.

Expuso que la gente desconoce que algunos tratamientos médicos están prohibidos, como los faciales basados en plasma rico en plaquetas: “Cuando un procedimiento es tan económico hay que dudar”. Por último, añadió que el colegio busca certificar esta especialidad.





AMV



​