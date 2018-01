Dieta mediterránea: excelente para tu salud

Ciudad de México

La dieta mediterránea es un estilo de alimentación con algunas guías, más que un plan dietético: incluye frutas, verduras, aceite de oliva, proteína baja en grasa, poca carne roja, azúcar reducida y casi ningún alimento altamente procesado; y aunque desde hace años es considerada una forma de alimentación saludable, estos estudios te harán considerarla en serio.

El New England Journal of Medicine publicó un estudio que comparó la salud de individuos con una dieta mediterránea con quienes llevaban una dieta baja en grasa. Los resultados mostraron que los primeros tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, además, la dieta mediterránea disminuye el riesgo de diabetes, problemas renales y cáncer de mama.

Padecimientos como la acidez estomacal y el reflujo responden mejor a una dieta mediterránea que a los medicamentos diseñados para reducir sus síntomas, de acuerdo con un estudio publicado en JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery. También es buena para equilibrar los niveles de colesterol y favorece la pérdida de peso, aunque no sea una dieta baja en grasa ni se cuenten calorías.

La dieta mediterránea es buena también para los adultos mayores, pues de según un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society, los ancianos con este tipo de alimentación tienen menos probabilidades de volverse frágiles con la edad. Y un estudio publicado en el Journal of Urology, mostró que los hombres de la tercera edad que llevan una dieta mediterránea tienen menos riesgo de padecer cáncer de próstata agresivo.

Con estos beneficios, ¿no se te antoja comer más frutas, verduras, pescado, ensaladas con aceite de oliva, y tal vez, una copa de vino tinto?









