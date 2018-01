Logra lo que te propongas con metas pequeñas

Ciudad de México

Cuando comienzas el año estás lleno de energía y expectativas para cumplir los propósitos o bien para emprender tu camino hacia las metas que te has fijado, cómo comprar un inmueble, emprender un nuevo proyecto de vida o laboral, pero ¿cuántas veces te has quedado sólo en el propósito y no en la acción?

Si a ti te pasa esto te daremos algunos consejos para que puedas cumplir poco a poco tus metas.

Primero analiza y determina tus metas en la vida, si aun no las tienes claras o son confusas pregúntate a ti misma, ¿qué quiero lograr hoy? Esta puede ser una meta a corto plazo como: terminar rápido el trabajo, llegar temprano a una cita, etcétera.

Después pregúntate, ¿qué quiero hacer este mes? Puede ser apartar algo de tu salario para pintar tu casa o ir a pasear algún sitio, de esta forma comenzarás a preguntarte lo que quieres para este año incluso lo que quieres en tu vida para dentro de 10 o 20 años, como una meta profesional, lo importante es que te fijes tus metas y las tengas claras.

Cuando te hayas fijado tus metas a largo plazo o de vida, divídelas en objetivos o metas pequeñas, por ejemplo, si tu meta es abrir un negocio, puedes comenzar con cursos para administrar empresas, comenzar a buscar precios de productos o servicios que vas a necesitar, etcétera.

En una agenda, libreta o un sitio confiable comienza a escribir tus metas a corto plazo, esto te ayudará a concretar y tener una noción de lo que quieres lograr fijando un tiempo determinado, de esta forma te será más complicado ignorarlo.

Cuando te hayas fijado tus metas pequeñas comienza a realizarlas y ve descubriendo cuáles sí te sirven y cuáles no para llegar a tu meta para que corrijas sobre la marcha si es necesario.









