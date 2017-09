Hábitos que ponen en riesgo tus huesos

Ciudad de México

La casa es uno de los lugares donde más accidentes ocurren y si además tenemos hábitos de riesgo, las probabilidades de caernos y sufrir una luxación o una fractura también aumentan.

Recuerda que conforme envejecemos la densidad de nuestros huesos va disminuyendo y si eres mujer, estás en un grupo más sensible a padecer osteoporosis, aunque esto no quiere decir que los hombres no puedan tenerla. Por eso, es mejor prevenir.

TE RECOMENDAMOS: Las consecuencias de una mala postura al sentarse

Checa estas cuatro sugerencias de la Universidad de Harvard para evitar las caídas y posibles fracturas cambiando la forma en la que haces estas cuatro cosas:

1. Deja de ignorar tu estado de salud

No sea desidioso, habla con tu doctor y atiende esas cosas que sabes que no andan bien: dolor de articulaciones, problemas de la vista, rigidez muscular. No lo dejes para después.

2. Si lo necesitas, úsalo

Si requieres un bastón, muletas o algún dispositivo de ayuda para caminar, úsalo todo el tiempo. Te pones en riesgo cuando tratas de apoyarte en paredes o muebles.

3. Levantarte rápido no es buena idea

Si estás acostado, toma tu tiempo para sentarte y levantarte, deja que tu cuerpo se adapte a la nueva posición y asegúrate de tener estabilidad antes de caminar.

4. Cuida la velocidad en que giras o alcanzas objetos

Si sientes rigidez en la espalda necesitarás más espacio para girar tu cuerpo y alcanzar objetos que están en alto, así que cuida que no te golpees con muebles o cosas a tu alrededor. Si es posible, coloca a la altura de tus hombros los objetos que más utilizas.

Son cuatro sencillas sugerencias que te pueden facilitar la vida dentro de casa, así que si estás entrando en esta etapa de vida o convives con un adulto mayor, cuéntaselas y ayúdale a minimizar el riesgo de sufrir una caída.





CR