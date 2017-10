Escuchar a tu pareja: clave para la intimidad emocional

Ciudad de México

Compartir pensamientos y sentimientos en una relación de pareja, y luego responder a esas revelaciones de una forma en la que ambos se sientan bien, es la mejor forma de establecer una intimidad emocional, asegura la doctora Amy Gordon en su blog Between You And Me(Entre Tú y Yo) del portal Psychology Today.

Cuando eres sensible a las necesidades de tu pareja y sientes que ella también lo es contigo has comenzado a crear un vínculo de cercanía y comunicación entre ambos. Para Gordon, la clave de este vínculo está en dos cosas:la primera, son las ganas de compartir tus pensamientos y cómo te va durante el día; no importa si son cosas pequeñas o grandes, tontas o profundas, si dejas de contarte cosas se abre una brecha entre los dos.

La segunda parte es construir una intimidad siendo un escucha sensible cuando tu pareja te comparte sus pensamientos y sentimientos, algo tan fácil como guardar tu celular cuando te cuenta algo. La idea es que realmente le escuches y muestres comprensión, validación e interés. ¿Cómo?

-Asegúrate de que comprendes lo que tu pareja trata de decirte: No leas entre líneas cosas que crees que te dice, más bien, trata de aclarar si le comprendes bien con frases como: “entonces lo que dices es…”, “quiero ver si entendí bien… ” o “puedes repetirlo, por favor…”.

-Haz que tu pareja sepa: Que no sólo entiendes lo que dice, sino que entiendes por qué lo dice. Puedes usar frases como: “entiendo por qué reaccionaste así…”, “veo por qué estás tan feliz…”, “yo también habría reaccionado así…” o “yo me siento igual…”.

-Déjale saber que le amas y que le apoyas: Si te habla de algo negativo, dile frases como: “lo resolveremos juntos” o “dime cómo te puedo ayudar”; si te habla de algo positivo, demuestra que estás feliz y que le apoyas con un “vamos a celebrar”. Lo más importante es que le demuestres tu cariño con tus acciones, nunca estarán de más los besos, abrazos y decirle que le amas.





CR