¿Cómo conservar mejor las verduras?

Ciudad de México

Te ha pasado que compras la despensa, y luego de unos días, la verdura ya no sirve o no está en estado óptimo; quizá tiene un exceso de humedad o está seca, esto resulta molesto y poco práctico, pero no te preocupes, tiene solución.

Por lo general, las verduras no deben dejarse a temperatura ambiente ya que estas se deshidratan con rapidez, pero si te gusta dejarlas afuera puedes ponerlas en un jarro con agua a modo de flores, para que conserven su humedad.

Si las guardas en el refrigerador, hazlo sin cortar y dentro de bolsas perforadas o abiertas para que respiren, consúmelas antes de que sus hojas se tornen amarillas.

Si la verdura es de consumo crudo puedes lavarla, limpiarla y centrifugarla, para luego guardarla en bolsa o en recipientes amplios y aireados para consumir en un máximo de 2 a 3 días.

En las verduras que ya vienen en paquete el mejor indicador de su frescura o de que deben desecharse es su fecha de caducidad, pero también pon atención a sus colores, su aroma, textura o presencia de moho.

Por su parte, las verduras que se consumen cocidas pueden congelarse después de haberlas limpiado y haberlas escaldado en agua hirviendo durante unos minutos; sus propiedades nutrimentales se conservan, pero su textura cambia considerablemente.

Ahora ya lo sabes, aliméntate sanamente, pero cuida cómo almacenas tu verdura para que le saques un mejor provecho.





CR