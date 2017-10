¿Cómo combatir la ansiedad por separación en tu mascota?

Ciudad de México

Si algo nos ha enseñado el Encantador de perros, César Millán, es a comprender que los perros son animales sociales y que necesitan pertenecer a una manada, así que si eres responsable de una mascota, debes reconocer que eres el líder y es normal que tu perro se sienta apegado a ti. El problema es cuando ese apego se vuelve enfermizo.

Si tu perro se ha acostumbrado a pasar todo el tiempo contigo y además le falta ejercicio y socializar con otros perros, es muy probable que cuando lo dejes solo todas sus alarmas se disparen y entre en un estado de ansiedad que le puede llevar a destruir objetos, llorar o ladrar desesperadamente, orinar o defecar dentro de casa y hasta vomitar.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo tener un perro y gato juntos en casa?

Otro síntoma muy notorio es que te recibe exageradamente cuando regresas. ¿Qué acciones puedes tomar para evitar esto? Lee con atención.

1. No lo regañes: Si llegas a casa y encuentras destrozos o basura tirada, no tiene caso que lo reprendas, no entenderá por qué lo haces y se estresará más. Para que un perro reconozca que su comportamiento es inadecuado debes atraparlo en el momento que comete la falta.

2. Sal de casa a diferentes hora: Proponte salir varias veces al día, pero siempre a diferentes horas, para que tu perro no pueda establecer una rutina que le dispare la ansiedad. Primero sal por poco tiempo y después tarda más en regresar, de esta forma, tu perro comenzará a entender que volverás y no debe ponerse nervioso cuando te alejes.

3. Refuerzo positivo: Si saldrás de casa por un tiempo prolongado, busca juguetes del tipo kong, que se rellenan de comida, y lo mantendrán entretenido; así su atención estará en el juguete cuando te vayas y comenzará a asociar el hecho de que te vas con algo positivo.

4. Ignóralo hasta que esté tranquilo: Cuando llegues a casa y te reciba con exageración, no le hagas caso. Espera a que esté sereno para acariciarlo y saludarlo. Te costará trabajo al inicio, pero verás que con el tiempo tu perro entenderá que estar calmado es la forma correcta de recibirte.

Si tu perro presenta síntomas de ansiedad por separación coméntalo con el veterinario; hay terapias de origen natural que pueden ayudarte en el proceso.

Seguramente tendrá consejos que darte de acuerdo a la personalidad y tipo de perro que has elegido como mascota.









CR