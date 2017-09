¿Sabes cómo poner un condón correctamente?

Ciudad de México

Por seguridad, el uso del condón no debe faltar cuando tengas un encuentro sexual, especialmente si no estás con una pareja estable. El condón de látex sigue siendo el más seguro y común, pues aunque no es infalible, si se usa correctamente previene el contagio de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), además de un embarazo no deseado.

Aunque pienses que el uso del condón masculino es responsabilidad de él, también es importante que tú sepas cómo usarlo correctamente, así que aquí tienes algunos puntos que debes tomar en cuenta sugeridos por el portal kidshealth.org.

TE RECOMENDAMOS: De las tripas al látex: la evolución del condón

1- Comprueba la fecha de vencimiento, si están caducos se romperán.

2- Abre el empaque con las manos, nunca con los dientes, pues podrías rasgarlo sin darte cuenta. Obviamente, si lo abre él, aplica lo mismo.

3- Prefiere los de látex, pues son más eficientes para prevenir ETS. Si eres alérgica a este material, puedes optar por los que están hechos de poliuretano.

4- Manténlos alejados del calor y de la luz, pues pueden hacer que se resequen y se rompan con facilidad. Lo ideal es que tengas un par guardado en tu bolsa.

5- Utiliza lubricantes a base de agua, nunca vaselina, aceite o lociones grasosas, pues también pueden hacer que se rompan.

6- Prefiere aquellos que tengan un espacio en la punta para almacenar el semen después de la eyaculación.

7- Cuando lo coloques, aprieta con suavidad sobre el capuchón, ponlo sobre la punta del pene y deslízalo hacia abajo; esto evitará que quede aire en el interior del condón que podría romperlo.

8- Asegúrate de que el condón esté totalmente desenrollado y que no quede material de su cara interna expuesto hacia afuera; si eso sucede, retíralo e intenta con uno nuevo.

9- Al finalizar el encuentro, es importante que tu pareja se retire sosteniendo el condón por la base, para impedir que se derrame parte del semen; si esto sucediera, podría existir un riesgo de embarazo o de contagio.

TE RECOMENDAMOS: Condón "inteligente" mide rendimiento en la cama

10- Infórmate sobre los métodos anticonceptivos de emergencia y platica sobre sus ventajas y desventajas con tu médico ginecólogo.

¿Qué opinas sobre estos consejos? ¿Ya los conocías? Recuerda que las ETS son un riesgo real, y en caso de contagio, te restarían calidad de vida, así que mejor protégete a ti y a tu pareja. Sexo con protección, a favor.





CR