Razones por las que sientes un hambre incontrolable

Si todo el tiempo tienes hambre y no puedes controlar tus antojos, puede que no sea sólo cuestión tuya, muchas veces lo que comemos y hasta lo que no comemos nos hace sentirnos así.

Esta es una lista de siete razones que nos pueden producir ataques de hambre, aún después de comer.

- Te saltaste el desayuno



- No estás comiendo suficiente proteína

- Comes demasiada comida chatarra

- No estás tomando suficiente agua

- No estás durmiendo lo suficiente

- Tienes un desequilibrio hormonal

- Estas aburrida, estresada, triste o te sientes sola

Así que el primer paso es descubrir el motivo real por el que tienes un hambre incontrolable y después define qué acciones tomar. Es más fácil que inicies con cosas que están bajo tu control, como aumentar tu consumo de agua, desayunar a tus horas y hacer ajustes a tu alimentación y hábitos de sueño.

Si eso no funciona, la respuesta te la puede dar el médico, pues los desajustes hormonales y minerales en tu cuerpo pueden causar que te sientas triste, irritable y con hambre. También puedes buscar apoyo psicológico, ya que te puede ayudar a obtener herramientas y técnicas para controlar tus antojos.









