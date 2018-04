Experta advierte de publicidad falsa acerca de células madre

México

Julieta Rojo Medina, directora general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) y miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina de México, advirtió sobre el cuidado que se debe tener respecto a la publicidad engañosa que suele difundirse acerca de las células madre y su uso en tratamientos médicos.

La especialista en hematología detalló que ante el potencial y la utilidad específica de dichas células para la salud, es indispensable que la población tenga la información certera y necesaria sobre los protocolos médicos que se usan para su aplicación y las enfermedades que se pueden atender con ellas.

La Secretaría de Salud informó en un comunicado que Rojo Medina aclaró que los tratamientos autorizados por la dependencia sanitaria cuentan con una investigación científica previa y son protocolos médicos que se ofrecen en instituciones de salud acreditadas.

La doctora también afirmó que las células troncales que provienen de la sangre del cordón umbilical pueden ser utilizadas para atender pacientes que padecen leucemia, linfomas y enfermedades hematológicas.

De ahí la importancia de contar con información sobre los protocolos disponibles, hacia qué enfermedades están dirigidos y las posibilidades de tener éxito. En ese sentido, refirió que cada año se realiza un simposio sobre banco umbilical y terapia celular en el que se discuten estos temas con la comunidad médica y la población en general.

La directora general del CNTS aclaró también que la recolección de células hemapoyéticas se realiza con fines de trasplante a la médula ósea, las cuales se inyectan vía intravenosa para ayudar a recuperar la función que ha perdido, generando una población de células sanas, que es de lo que carece una paciente diagnosticado con diferentes padecimientos oncológicos de diversos tipos, principalmente.

Explicó que no todos los niños pueden ser candidatos a ese tratamiento, y eso lo decide directamente el médico que lo esté tratando, quien tiene que valorar su condición.

Es por esta razón que el proceso de recolección de las células madre se realiza con altos estándares de calidad, las candidatas a donar sangre de cordón umbilical y sus bebés deben de estar clínicamente sanos, no solo durante el periodo de gestación sino también después del alumbramiento.

Reveló que las interesadas deben tener entre 18 años y 40 años y al menos 34 semanas de gestación al momento del nacimiento, se requiere también que no tengan tatuajes ni perforaciones hechos en los últimos 12 meses, y que en el último año no hayan recibido transfusiones, ni consumido alguna droga.

Además, que no sea portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus B o C de la hepatitis, Treponema pallidum (agente causal de sífilis) o Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas). La candidata a donante tampoco debe padecer diabetes, hipertensión arterial, anemia o enfermedades de la tiroides (hiper o hipo tiroidismo) y no debe haber utilizado hormonas para lograr el embarazo.

En una entrevista con MILENIO el mes pasado, la doctora explicó que los 370 trasplantes que se han hecho desde la creación del banco de células en 2013, se han llevado a cabo principalmente en el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México.