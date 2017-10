Más de 8 mil participaron en carrera Avón contra el cáncer

México

La carrera mixta contra el cáncer de mama que organizan Avon y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLC) congregó ayer a más de 8 mil personas en Paseo de la Reforma, además de las mascotas que las acompañaron.

Maira Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, destacó que en el país fallecen alrededor de 16 mujeres por día a causa del cáncer de mama, a pesar de que esa neoplasia es curable si se detecta a tiempo, por lo que destacó la importancia de la prevención.

La AMLC tiene más de 20 años de participar en la carrera de Avon, empresa con la que tiene una alianza para combatir este padecimiento. “Al principio no eran tan grandes (las carreras) ni con tanta gente, sino que salían de sus oficinas en el sur de la ciudad, recorrían Taxqueña, llegaban a calzada de Tlalpan y se regresaban”, recordó Galindo.

Año con año el encuentro crece. “Yo creo que deberíamos ir uniendo más personas para hacer una única carrera contra el cáncer de mama, donde todos estemos representados. Actualmente participa un número muy grande y ya es una tradición”, destacó.

A pesar del éxito de este encuentro anual, Galindo Leal agregó que lamentable falta mucho por hacer en cuanto a prevención y detección temprana, ya que la mayoría de los tumores mamarios se diagnostica cuando ya está en etapas avanzadas y con metástasis, lo que reduce las posibilidades de que el tratamiento sea efectivo.

Ante esa situación, la directora de la AMLC exhortó a que los médicos de primer nivel sean capacitados para que detectar a tiempo los síntomas de este padecimiento y canalizar a las mujeres con los especialistas que puedan dar un diagnóstico oportuno y certero, ya que “unos meses pueden ser la diferencia”.

Pendientes en México

Galindo Leal consideró necesario también la capacitación, porque ahora cada vez son más jóvenes las mujeres a las que se les detecta este padecimiento, y por ello se tiene que estar más alerta para dar una atención oportuna y que el cáncer sea curable.

La directora de la AMLC destacó que hay más mastógrafos en el país, sobre todo en el sector público, y eso ayuda mucho a la detección oportuna; sin embargo, el déficit de especialistas para interpretar los resultados es otro pendiente en la lucha contra ese padecimiento, además de las campañas informativas para que las mujeres se hagan ese estudio.

En cuanto a la carrera, destacó que los hombres se están sumando cada vez más, además de que también participan niños y ancianos para apoyar la causa.

La AMLC llevó mastógrafos y especialistas al encuentro anual para que quienes lo consideraron necesario se hicieran una mastrografía en ese lugar, además de quer darán seguimiento del estudio para la atención oportuna de las mujeres que puedan tener el padecimiento.

La carrera es convocada por Avon desde hace 23 años y la recaudación que hace, que espera alcanzar más de 10 millones de pesos en este año, se dona a asociaciones contra el cáncer para la capacitación de radiólogos y médicos, así como para la investigación.

En entrevista con Notimex, la vicepresidenta general para los mercados de Avon en México y Centroamérica, Magdalena Ferreira Lamas, destacó que la carrera es un gran logro, porque transmite el compromiso sobre el empoderamiento de la mujer.

“Nosotros somos la compañía de la mujer y el empoderamiento es uno de los mensajes más importantes, y a través de la causa de responsabilidad social, en este caso la lucha contra el cáncer de mama, es una forma de realmente apoyar a las mujeres con una terrible enfermedad”, afirmó.

Participan las estrellas

Andrea Martí, embajadora de la carrera, que lleva varios años participando, destacó la importancia de la campaña: “Estoy muy emocionada porque como cada año se hizo una competencia maravillosa, familiar, emotiva, con la participación de algunas de las mujeres que padecen cáncer o que son sobrevivientes gracias a que el mal se les detectó en etapa temprana”, dijo la protagonista de La hija pródiga, tras haber hecho la carrera de 10 km.

Y destacó que por ello “es fundamental que todas nos hagamos la autoexploración para prevenir cualquier situación crítica, porque eso hace la diferencia”.

Tania Riquenes, que corrió 5 km, dijo que “fue una experiencia muy bonita, pero sobre todo emotiva porque es un evento muy cálido”. Destacó que lo mejor “es la causa que persigue, que si bien es para recaudar fondos para las mujeres que padecen cáncer, también es una convivencia en la que se hace mucho hincapié en las medidas preventivas”.

Andrés Castillo, ex integrante de Caló, conoce de cerca las implicaciones que provoca el cáncer. “Mi papá, mi mamá y mi cuñado son solo algunas de las personas que lo han padecido; por eso cuando me invitaron no lo pensé dos veces”, señaló.

“Es necesario que la información sobre esta enfermedad se siga propagando, que todos desde nuestra trinchera nos involucremos “, agregó el músico.

Para Ariel López Padilla, quien se sumó a la causa e hizo la caminata de 5 km, lo más importante de la labor que hace Avón “es el propósito de su carrera, pues desafortunadamente aún falta mucha información respecto a todo lo que conlleva (el padecimiento), porque no solo es el enfermo, sino que se convierte en una enfermedad de toda la familia; de ahí la importancia de decirle a la gente que es muy necesario que se cheque, que se haga sus exámenes”.

LA NEOPLASIA

El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre mujeres

90%

de los casos se detecta en etapas avanzadas

23 mil

tumores de ese tipo se diagnostican al año