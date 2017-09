Cómo ayudar realmente a alguien que tiene cáncer

Ciudad de México

Si algún ser querido acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, es muy probable que todavía esté procesando la noticia. Seguramente tú también tendrás que asimilar los sentimientos que te provoca, y aunque seguramente querrás estar allí para demostrarle tu apoyo, sólo recuerda que hay ciertas formas de decir las cosas ya que muchas veces lejos de ayudar pueden hacerle sentir mal, así que cuida de no decir frases como estas.

1. "Al menos es de los fáciles"

Si tratas de darle esperanza, esta no es la manera correcta. Es cierto, hay diferentes tipos de cáncer y algunos más fáciles de tratar que otros, pero sin importar cuál sea, nunca será sencillo para quien lo padece.

2. "¿Qué puedo hacer para ayudarte?"

Por el momento, su cabeza está en otras cosas, así que esa pregunta puede agobiarle todavía más. Mejor analiza la situación y ofrece tu ayuda en esos puntos en los que sabes que puede necesitarte, por ejemplo, cuidar a sus hijos, pasear a su mascota o llevarle despensa.

3. "Te conviene hacer la dieta anticáncer"

Claro, una dieta alta en antioxidantes puede ser de ayuda cuando se padece cáncer, pero quizá no sea el momento de empezar con ella si el tratamiento que lleva le hace vomitar constantemente. Básicamente, que coma lo que le guste.

¿Cómo puedo ayudar?

1. Ponte en sus zapatos

Llenar el silencio con una conversación relajada está bien, pero no le cuentes tus achaques de salud, pues no se comparan con los que está viviendo en carne propia; tampoco le cuentes historias de amigos o personas que se enfermaron, especialmente si no tuvieron un final feliz, no tiene sentido.

2. Acompáñalo cuando te necesite

Dale espacio si te lo pide abiertamente, pero no te alejes demasiado ya que sentirse solo y asustado no es una buena combinación. Prueba hacerle compañía viendo alguna serie de TV que le guste a ambos y también platiquen de cosas triviales que les hagan reír.









CR