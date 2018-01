Cinco alimentos que sólo aportan calorías vacías

Ciudad de México

Si te preocupan las calorías y cuidas tu alimentación, seguro ya has pensado que si vas a comerte un pastel que no es ultra delicioso no vale la pena el sacrificio que implica después quemarlo con ejercicio o cenando ligero.

Hay alimentos que no sólo por su preparación no valen la pena, sino que en realidad aportan tan pocos nutrientes que prácticamente son calorias vacías, y aunque los tenemos al alcance de la mano, es innegable que no los necesitamos en nuestra dieta.

Refrescos: rondan las 45 calorías por cada 100 ml, ¿pero, cuántos vasos te tomas en realidad?

Bebidas a base de café: una taza de café americano tiene cerca de 3 calorías, pero un frappé comercial, puede tener cerca de 140 calorías por cada 100 ml.

Golosinas y dulces: dependiendo del dulce, pero pueden superar las 400 calorías por cada 100 g; saca cuentas.

Arroz y pasta de cajita: un paquete de macarrones con queso tiene cerca de 160 calorías por cada 100 gramos y 460 g de sodio.

Pan dulce: un panqué puede tener cerca de 300 calorías por cada 100 gramos, mientras que por la misma cantidad, un pastel a base de almendras tiene más de 600 calorías.

Comerlos no nos aporta salud, más bien nos la quita, pero... ¿dejarlos por completo? No está mal darse unas escapaditas, pero sin abandonar el autocontrol.





