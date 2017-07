Mexicana se salva con cadena mundial para donar riñones

México

La poeta veracruzana Marisol Robles se convirtió en la segunda paciente del mundo que recibió un trasplante de riñón en Estados Unidos como parte del programa Global Kidney Exchange (GKE), liderado por Mike Rees.

Se trata de un programa con el cual se pretende compartir la base de datos de personas en lista de espera para encontrar mayor compatibilidad entre receptores y donantes altruistas, disminuir los tiempos y reducir costos, ya que un trasplante de riñón representa un ahorro hasta de 300 mil dólares respecto a la hemodiálisis anual.

Historia documentada

El periodista Iván Carrillo realizó el documental El diario de la sed, donde relata la historia de Marisol y en qué consiste el proyecto. El título lo tomó del blog que la poeta abrió para registrar cada detalle de su enfermedad, desde que se enteró en 2011 que tenía insuficiencia renal crónica, hasta el fallido trasplante de riñón donado por su hermano Ray.

“Ray perdió su riñón y yo perdí la esperanza”, relató Marisol en el documental. Su situación se agravó aún más cuando tras recibir transfusiones quedó en una condición médica conocida como “sensibilización”, lo que la hacía incompatible con 97 por ciento de los órganos disponibles en México.

El filme destaca aspectos como la sed excesiva que tenía Marisol, las tres veces a la semana que acudía para recibir hemodiálisis, el proceso de estar en la lista del Registro Nacional de Trasplantes con nulas posibilidades de encontrar donador adecuado y, sobre todo, la forma en la que salvó la vida gracias al programa GKE.

En la iniciativa internacional de trasplantes también participa Alvin Roth, Premio Nobel de Economía 2012, quien diseñó un algoritmo capaz de maximizar el emparejamiento de pacientes con donantes, dando prioridad a receptores infantiles, pacientes sensibilizados o aquellos que llevan más tiempo en hemodiálisis.

Carrillo hizo referencia a la mancuerna de Roth con su colega Mike Rees, de Alliance for Paired Donation (APD), para crear la cadena de donación más larga del mundo, y con la cual esperan salvar miles de vidas.

Carrillo, que participará en un panel de Milenio Foros dedicado al tema de Salud el 13 de julio a las 18:00 horas, recordó que en junio de 2015 se llevó a cabo el primer GKE con una pareja donador-paciente de Filipinas que fue incorporada a la cadena de donación de Estados Unidos.

Modelo de GKE

El propósito de Ress y Roth es ir más allá de lo que se ha logrado con la donación cruzada, en la que el paciente tiene un donador altruista no es compatible y se busca en una base de datos las coincidencias con otras parejas similares para efectuar de manera simultánea los trasplantes.

En el modelo de Roth y Rees no hay donadores directos. Todos los datos se incluyen en una gráfica de compatibilidad para localizar a la pareja adecuada. Se eliminó el principio de simultaneidad con el fin de hacer fluir el sistema de forma más eficiente.

“La cadena de donadores vivos no directos utilizan el riñón como la moneda de un sistema en el que hoy recibes y mañana pagas”, de acuerdo con el documental.

Los expertos consideraron que es posible confiar en las personas y, en caso de que alguno decida ya no donar su órgano, el paciente no queda desprotegido. “La cadena continúa, no se rompe, se fortalece”, aseveró Rees.

Marisol logró salvar la vida. “Encontrar un riñón para mí era como encontrar una aguja en un pajar”, reconoció la paciente que esperó cerca de 6 años por un órgano.

La periodista de MILENIO, Bárbara Anderson, habló a Marisol de la empresa Rejuvenate Health Care, de Rees y Roth, y de lo interesados que estaban por buscar un caso de insuficiencia renal en México con características particulares.

Marisol envió sus estudios a Ohio y Yuyi, su prima, manifestó su deseo de ser donadora. Seis semanas después recibió la noticia: “Tenemos tu riñón”, le dijo Arturo Dip Kuri, médico que estuvo al frente de su primer trasplante y que ahora representa a Prorenal (asociación con la que se pretende sumar a México al programa de GKE).

Marisol recibió el órgano de una donadora de 67 años de Wisconsin el 28 de septiembre. Su donadora participó en la cadena para recibir a cambio un órgano para su hijo.