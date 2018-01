Rompe con tu adicción al azúcar

Ciudad de México

¿Te has puesto a pensar qué tan dependiente eres del azúcar? ¿Te pones de mal humor si no comes alguna golosina a media mañana o durante el día? Podrías tener una adicción al azúcar, porque, aceptémoslo, la encontramos en cada alimento procesado que está a nuestro alcance y encima nos hace sentir bien, al menos por un rato, y luego necesitamos más.

Si quieres romper con el ciclo de comer demasiados alimentos dulces, checa estas estrategias que pueden ayudarte a comer mejor, sentirte más lúcido y con más energía una vez que cortes con la dependencia.

TE RECOMENDAMOS: ¿Finalmente inventaron la ‘pastilla para quemar grasa’?

Incluye grasas buenas en tu dieta, como aguacate, pescado, nueces y cacahuates.

Quítale el azúcar a tu café y tampoco uses endulzantes artificiales.

Desayuna lo más saludable que puedas.

Prefiere vegetales dulces y especias en tus comidas.

Pon a prueba formas de manejar tu estrés y cuando encuentres la que te sirve, apégate a ella.

Conéctate con tus sentimientos y trabaja en aquellos que sean negativos.

Haz todo lo que esté a tu alcance para mejorar tu calidad de sueño.

Sé paciente contigo mismo y ponte metas. Date un premio (que no sea comida) cuando las alcances.













CR