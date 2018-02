Alimentos saludables que te harán lucir mejor

Ciudad de México

Un cambio pequeño en la cocina puede aportar enormes beneficios, principalmente a tu cuerpo y mente, Sharon Palmer dietista registrada, señaló que para preparar alimentos y sacarles aún más provecho, los elementos son esenciales.

Para adelgazar tu cintura, el pescado rico en omega 3 es ideal. Hornear pescados ricos en grasa con aceite de oliva no incrementa su contenido de grasa, al contrario a lo que sucede si los fríes, en cuyo caso el contenido de grasa se incrementa 10 por ciento de acuerdo con el diario Journal of Agriculture and Food Chemistry.

Con el ajo molido puedes activar elementos protectores del corazón para tener arterias más sanas, mientras que para reducir el riesgo de padecer cáncer, el brócoli cocido al vapor tiene mayor contenido de glucosinolatos, compuestos anticancerígenos.

Si buscas lucir una piel más joven y protegerte del cáncer, busca cocinar los jitomates frescos, los cocidos contienen más licopeno, un poderoso antioxidante. Las investigaciones sugieren que el licopeno protege la piel del daño de los rayos UV.

Como dato extra añade jitomates horneados a las ensaladas, sándwiches y a las pastas para darles un toque distinto de sabor. Ahora ya sabes cómo sacarle provecho a estos alimentos.









