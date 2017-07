Y tú, ¿qué tipo de procrastinador eres?

Ciudad de México

¿Cuántas veces has esperado hasta el último momento para hacer las cosas? Procrastinar es el arte de aplazar y diferir eso que no tienes ganas de hacer o que te causa conflicto, pero no todos procrastinamos por las mismas razones.

Caroline Beaton, en su blog “The Gen-Y Guide” (La Guía del Gen-Y), del sitio Psychology Today habla de al menos dos: la de conducta y la de la toma de decisiones.

La procrastinación conductual se caracteriza por una falta de concentración, más o menos irracional, que nos impide ejecutar cierta tarea (que en el fondo no queremos hacer), y por un cálculo erróneo del tiempo que necesitamos para hacerla. Así, la dejamos para el último momento, cuando todo se complica porque en realidad necesitábamos más tiempo para terminarla.

En cambio, la procrastinación decisional está disfrazada de racionalidad y suele dar resultados más nocivos en quienes la practican. “Sentimos que estamos reuniendo toda la evidencia que necesitamos para proceder, como si estuviéramos tomando una sana suma de tiempo para tomar una decisión importante, como si estuviéramos siendo seres humanos sensatos y reflexivos”, explica Beaton.

El problema es que al ser tan perfeccionista, el procrastinador se enfoca en un número reducido de opciones y decidirse le lleva más tiempo del necesario; básicamente, busca la opción correcta, pero al final, termina tomando peores decisiones. Este tipo de procastinación suele estar asociado con exceso de preocupaciones, ansiedad, problemas de memoria y baja autoestima.





