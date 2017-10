La ropa es importante para el ejercicio lo mismo que los carbohidratos

Ciudad de México

Entre los mitos más comunes que hay sobre alimentación en el deporte, destacó el de que “creen que no hay que comer antes de hacer ejercicio y lo hacen en ayuno, eso lleva a que el cuerpo consuma sus propios músculos”.

Ana María González García, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, explicó que es un mito comer proteínas de más, pensando en que así se va a generar más músculo, pero eso no pasa, si no las quemas se almacenan como grasa aunque hayan sido proteínas, o generan una sobrecarga a los riñones.

Agregó que no solo hay que pensar en comer adecuadamente antes del ejercicio, sino también después, por ejemplo, “un refrigerio que es muy fácil de preparar para después es un sándwich de crema de cacahuate, eso tiene carbohidratos, un poco de proteína y un poco de grasa, además de que es fácil de llevar y no se echa a perder”.

“Otro mito es los deportistas abusan de suplementos. Hay que tener mucho cuidado con esos productos, cerciorarse de que estén avalados por la Cofepris o la FDA, consultar a un experto antes de consumirlos y no pensar que por llenarse de esas sustancias se va a ser mejor por arte de magia”.

La experta destacó que es complicado calcular los carbohidratos que necesita una persona que hace ejercicio, “por eso es importante ir con un nutriólogo, para que calcule el requerimiento específico, el especialista calcula en gramos por cada kilogramo de peso de acuerdo con la frecuencia e intensidad del ejercicio y lo traduce en alimentos, porque nadie va al supermercado y pide 40 gramos de carbohidratos”.

Además, “es importante que la dieta que da el nutriólogo se adecue a los gustos del que hace ejercicio, porque yo puedo sugerir el emparedado de crema de cacahuate, pero si no le gusta no se lo va a comer. También es bueno y fácil de llevar un huevo duro porque tiene proteína de muy buena calidad, pero hay gente que no le agrada”.

La especialista concluyó que “así como la gente al hacer ejercicio planea qué ropa comprar o dónde ejercitarse, igual debe pensar en tener una dieta adecuada”.

NUMERALIA

La recomendación de consumo de carbohidratos para deportistas que entrenan se calcula en gramos por kilo de peso (g/kg), de acuerdo con la frecuencia e intensidad:

Baja

(1 hr o menos al día)

3-5 g/kg

Media

(2 hrs al día)

5-7 g/kg





Alta

(3 hrs al día)

7-12 g/kg

Muy alta

(4 hrs o más al día)

>10-12 g/kg

FUENTE: Cristina Olivos, O. Dra. (Mayo 2012). “Nutrición Para el Entrenamiento y la Competición”. Revista Médica Clínica Las Condes, Vol. 23, Pags. 253-261

Con información de Gabriel Bolio

