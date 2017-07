Los productos sin gluten sólo para quienes tienen un padecimiento

Ciudad de México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la incidencia de la enfermedad celiaca en México es de aproximadamente 0.5%.

La gente que tiene este tipo de enfermedad no puede comer gluten, ya que su sistema inmunológico ataca esa cadena proteica al no poderla digerir; no obstante, ese es un padecimiento autoinmune que afecta principalmente a personas de raza caucásica y en México su incidencia es muy baja, por lo que los productos gluten free, ahora de moda, pueden resultar contraproducentes en personas sanas, explicó en entrevista la especialista Beatriz Cuyás, quien está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.

“Los productos sin gluten son para quienes tienen un padecimiento. ¿Por qué alguien quiere tener una dieta de enfermo si está sano? Tengo pacientes que sí comen libre de gluten, pero porque deben hacerlo”.

La proteína del gluten es diferente a otras “porque es como una red y a la hora de hacer pan engloba el aire que se genera en la fermentación. Eso le da la textura esponjosa”, detalló Cuyás.

“Es preocupante esta tendencia de comer libre de gluten, porque a lo mejor hay gente que tiene ciertos síntomas, lo deja de consumir y resulta que tiene otra enfermedad que debió atenderse. Es muy peligroso no ir con un médico y auto recetarse una dieta”, recalcó la especialista.

La dieta libre de gluten tiene consecuencias para una persona sana, “quien hace esas dietas sin necesidad puede caer en deficiencias de vitaminas y minerales, incluso llegan a tener dietas muy altas en grasa y azúcar, porque para lograr una textura similar a la del pan en un producto libre de gluten necesitas otras cosas, como alguna goma u otro ingrediente”.

Cuyás explicó que el etiquetado de los alimentos que dice “libre de gluten” genera una falsa percepción, ya que “esos productos son para una población en específico, pero se hace un efecto mercadológico con el que se piensa que es mejor comer sin gluten, y también es más rentable vender esas mercancías”

De acuerdo con la especialista, como pasa con muchas cosas en alimentación, la moda viene de Estados Unidos.

“Empezó hace tiempo entre algunos famosos, entre ellos Gwyneth Paltrow, que hablaban de que llevaban dietas libres de gluten y decían que todos sus males habían desaparecido. Empezó a haber ruido alrededor de esto, incluso libros, entonces la gente oye que esas dietas son buenas y simplifica la información, porque en alimentación a veces buscan curas mágicas”.

Con información de Gabriel Bolio

