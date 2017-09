Los carbohidratos son básicos para el deporte

Ciudad de México

Al hacer deporte no basta el entrenamiento, también es importante contar con una dieta correcta, “por un lado, para no lastimar tu cuerpo, y por otro, para sacar el mejor rendimiento”, explicó en entrevista Ana María González García, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.

“Muchas veces cuando la gente hace deporte sin una dieta correcta puede dañar sus músculos... Se ha comprobado que las personas que hacen ejercicio, aunque entrenen mucho y estén muy preparados, si no tienen una nutrición adecuada, su rendimiento no es el esperado”, subrayó.

Un error común, agregó González, es que “la gente cree que solo debe pensar en las proteínas, que sí son importantes, pero igual son los carbohidratos, porque las proteínas son como ladrillos que hacen el músculo y los carbohidratos como el cemento. ¿Para qué quieres tener muchos ladrillos si no tienes con qué pegarlos?”.

Los carbohidratos tienen un papel fundamental, ya que aportan hasta 60 por ciento de la energía que se necesita para hacer ejercicio, dijo la especialista, tras referir que hay dos tipos: los simples y los complejos. “Los primeros, como el azúcar, se metabolizan más rápido y su energía dura alrededor de media hora, y los complejos, que están en el pan, las pastas, la avena o el arroz, tardan más en metabolizarse y dan energía de larga duración”.

Otro problema, agregó la experta, es que “muchas personas piensan que la carga que necesitan se consume una noche antes, pero el consumo de esa energía debe hacerse desde una semana antes. Si se hace ejercicio de manera regular es importante alimentarse bien siempre, no solo antes de una competencia”.

Mitos comunes

Entre los mitos más comunes que hay sobre alimentación en el deporte, destacó el de que “creen que no hay que comer antes de hacer ejercicio y lo hacen en ayuno, eso lleva a que el cuerpo consuma sus propios músculos”.

Dan hasta 60% de la energía necesaria para la actividad física



El tercer mito es que “muchas veces los deportistas abusan de suplementos. Hay que tener mucho cuidado con esos productos, cerciorarse de que estén avalados por la Cofepris o la FDA, consultar a un experto antes de consumirlos y no pensar que por llenarse de esas sustancias se va a ser mejor por arte de magia”.

La experta destacó que es complicado calcular los carbohidratos que necesita una persona que hace ejercicio, “por eso es importante ir con un nutriólogo, para que calcule el requerimiento específico, el especialista calcula en gramos por cada kilogramo de peso de acuerdo con la frecuencia e intensidad del ejercicio y lo traduce en alimentos, porque nadie va al supermercado y pide 40 gramos de carbohidratos”.

González agregó que no solo hay que pensar en comer adecuadamente antes del ejercicio, sino también después, por ejemplo, “un refrigerio que es muy fácil de preparar para después es un sándwich de crema de cacahuate, eso tiene carbohidratos, un poco de proteína y un poco de grasa, además de que es fácil de llevar y no se echa a perder”.

Además, “es importante que la dieta que da el nutriólogo se adecue a los gustos del que hace ejercicio, porque yo puedo sugerir el emparedado de crema de cacahuate, pero si no le gusta no se lo va a comer. También es bueno y fácil de llevar un huevo duro porque tiene proteína de muy buena calidad, pero hay gente que no le agrada”.

La especialista concluyó que “así como la gente al hacer ejercicio planea qué ropa comprar o dónde ejercitarse, igual debe pensar en tener una dieta adecuada”.

