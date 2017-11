Zunzunegui Revela misterios de la historia rusa y de México

Dos obras presentó Juan Miguel Zunzunegui en su paso por Monterrey, dos volúmenes con temas distintos: 1917. Traición y revolución, novela histórica sobre Rusia, y Masiosare nuestro extraño enemigo, sobre historia de México, ambos editados por Grijalbo. De estos libros nos comenta en entrevista.

¿Qué te atrajo de la revolución soviética para llevarla a “1917. Traición y revolución”?

El tema de Rusia, desde los zares hasta le revolución soviética me ha apasionado desde siempre. Es raro porque en mi familia no había ni escritores, ni intelectuales, ni historiadores. Nadie era ruso, comunista o republicano español, ningún vínculo. A partir de mis 15 dejé la prepa oficial para hacerla abierta y poder dedicarme a estudiar música. Comencé a estar más cercano a temas socialistas, tuve mi etapa marxista, no como revolucionario o activista, sino como soñador, como idealista, como filósofo y después como historiador. Con Marx y Nietzsche me pasó como con lo soviético: simplemente me gusta desde que me acuerdo. Dejando el pasado. En la actualidad no deja de apasionarme el tema de las revoluciones, así como antes fue por la parte idealista, la de un pueblo como un ser luchando contra la opresión, pasé al lado contrario: el fracaso y fraude total de las revoluciones. Fue cuando, en esa mezcla de historia y meditación en que vivo descubrí que la única revolución que puede triunfar es la interna. Y claro, no podía dejar pasar los 100 años de la revolución soviética.

¿Cómo moldeaste a los personajes de tu obra, incluso con misterios por revelar?

Aunque la trama se desarrolla tan solo en 1917, al principio de la historia, y en 1989, al final; yo conozco todo lo que hicieron Anastasia y Konstantin desde niños, antes de la novela, al hacer esto hago perfiles psicológicos y me es más fácil tratar de entender cómo reaccionaría ante determinada circunstancia. Además, claro, de que me parecía vital contar la revolución rusa a dos voces, así hay por lo menos dos versiones de Lenin, de Stalin, de Trotsky y de Rasputín. Además el recurso de agente secreto hace muy fácil hablar de las intrigas de las grandes potencias en el caso de John Mann.

Y que además culmina con un hecho importante: la caída del Muro de Berlín, ¿por qué?

El tema es que no hay nada aparatoso en la caída soviética, fue una firma de documentos el 8 de diciembre de 1991 en un escritorio. En cambio, la caída del Muro es un gran símbolo del principio del fin de la historia soviética, y un buen ejemplo de cómo los sueños se convierten en pesadillas si no revolucionas tu mente.

Sobre “Masiosare nuestro extraño enemigo”, ¿por qué te animaste a hacer esta segunda parte de “Los mitos que nos dieron traumas 2”?

Bueno, mi primera pasión es la historia de México, es con lo que comencé a escribir y ser conocido, y Los mitos fue mi primer long seller… y la mente mexicana no se puede explicar en 200 páginas. Había mucho que decir, y este momento de tanta crispación y enemistad interna me pareció adecuado, y necesario. No usar la historia para regodearnos en el pasado, sino para superarlo.

¿Cómo es que el concepto de “Masiosare”... se mueve de una u otra manera por nuestra historia?

Un pueblo es sus ideas, y esas ideas siempre son controladas desde el poder, no siempre de manera consciente.

Un pueblo es su mitología, sus condicionamientos psicológicos y sus patrones de conducta, y estos, tanto a nivel colectivo como individual, casi nunca cambian, y no cambian porque ni siquiera somos conscientes de ellos. Por eso la historia se repite, por eso no aprendemos del pasado, y por eso, en el caso de México, Masiosare siempre está ahí, son 500 años de patrones colectivos de conducta, repetidos de manera inconsciente mientras hablamos del mito de la libertad.

¿Crees que falta hurgar más en la historia para no repetir esos mitos?

Creo que hurgamos demasiado en la historia, nos empantanamos en la historia, nos escondemos en glorias ficticias del pasado, y así no vemos el presente, no vemos lo violento y destructivo de nuestro presente por estar anclados a un pasado imaginario, a una mitología diseñada para formar un inconsciente colectivo.

Y claro, es que en un sistema emanado de una revolución, se hacen versiones y narrativas que justifiquen y ensalcen la revolución, la mitifican. No importa cuánto hurguemos en un pasado inexistente. Y es que en México la historia se enseña como dogma, o para justificar ideologías políticas. Al final de eso va Masiosare, de explicar que a México solo lo puede salvar el perdón, y el perdón nunca está en el pasado.

¿Qué tan importante es explicar la historia con humor?

Me gusta hablar de la historia, de México y del mundo, con humor, de manera que te rías, porque está para llorar. El humor es un recurso educativo, es una forma de reflexión, de crítica, de análisis y de aprendizaje.

Hasta la fecha no ha acercado la historia y la intelectualidad a la gente, al contrario, los aleja de ese castillo de mármol. Hay muchas maneras, a mí me parece que el humor es una de las más inteligentes.