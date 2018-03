El zoológico y la posibilidad de la cercanía al reino animal

Guadalajara

El zoológico Guadalajara es actualmente uno de los zoológicos más completos del país, en cuanto a áreas se refiere, es el único que cuenta con un Safari, un acuario con ejemplares de agua dulce y salada, una exhibición de pingüinos, un teleférico, un herpetario, una reserva natural, además cuenta con espacios como Amazonia la jungla de los monos, el rancho veterinario, el albergue de elefantes e hipopótamos, el pabellón monarca, la ruta orangután, y el albergue de suricatas.

Actualmente, un total de 380 especies y cerca de 4,000 ejemplares viven en las 50 hectáreas del Zoológico y aunque grupos de protección animal han puesto en tela de juicio los beneficios que aporta un zoológico a una comunidad, directivos del espacio señalan que en realidad ellos hacen una ardua labor de rescate, conservación y protección.

“Se trata de una convivencia familiar y un acercamiento a la naturaleza que no se pueden lograr en ningún momento a través de la televisión ni de medios digitales o películas, la vivencia es imprescindible y es insustituible, venir a sentir y a ver de cerca todo lo que sucede en el mundo de los animales sólo se puede lograr en un zoológico”, explicó Francisco Rodríguez Herrejón, director del Zoológico.

Además de que se oponen a la comercialización y conservación de fauna silvestre en los hogares. “Mucha gente compra ejemplares de fauna silvestre y los tiene en casa y ya después no los quiere y busca traerlos al zoológico, eso no lo podemos aceptar porque si nos abrimos para esa posibilidad la gente va a seguir comprando ejemplares de la fauna silvestre, criándolos en su casa por un breve tiempo y después viéndonos a nosotros como una opción para recibirlos, lo más correcto es que la gente no adquiera esos ejemplares”, puntualizó.

DATOS

*Tres pingüinos Adelie nacieron en el Zoológico y están en busca de nombre para ellos

*El Zoológico está considerado uno de los pocos zoológicos autofinanciables del país.

*En sus 30 años de servicio, el parque ha incrementado su arbolado y jardines. Se cuenta aproximadamente con 3,000 árboles de 4mts. a más altura y 250 palmas.

*El Zoológico Guadalajara se ha destacado por sus logros en reproducción de especies en peligro de extinción tanto mexicanas como extranjeras

*Michilía, es un espacio dedicado a esta reserva natural y al oso negro americano junto con el lobo gris mexicano

*Antártida, el reino de los pingüinos, es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del zoológico y cuenta con la exhibición única en México de una colonia de pingüinos antárticos de la especie Adelie y Gentoo.

*SkyZoo, una aventura de altura, te permite conocer el corazón del parque con una vista panorámica llena de vegetación y animales, el primer teleférico en un zoológico mexicano.

*En el Safari Masai Mara es necesario poner en alerta los cinco sentidos ya que es una nueva forma de ver animales

*Monkeyland tiene el objetivo de acercar al público a que conozcan importantes especies de monos, gorilas, orangutanes, chimpancés, etc, las cuales, la mayoría se encuentran en peligro de extinción

