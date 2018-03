Zermeño propondrá abogado con antecedentes penales

Torreón, Coahuila

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reconoció que este viernes, propondrá ante el Consejo de Simas, al abogado Alberto Romero Castañeda, como una de las opciones a representarlos legalmente en el pleito que sostienen con Ecoagua.

El abagoado en 2003, enfrentó un proceso de carácter penal, por un presunto abuso de confianza que lo llevó a pisar al Cereso de Torreón.

Sin embargo sin someterlo a Consejo de la Paramunicipal ya se encuentra representándolos en este litigio y existen documentos que lo evidencian.

“Romero Castañeda es abogado, alguien que conozco y a quien le hemos encargado algunos asuntos jurídicos. Lo estamos proponiendo para que se haga cargo de la defensa jurídica que tiene que llevar a cabo el Simas como un despacho lagunero".

No dio a conocer el costo de los honorarios que cobraría el abogado, así como el nombre de las otras firmas que conformarían el caso.



"Nosotros lo contratamos, no trabaja en la administración, así como la anterior administración contrató a un despacho en México, nosotros contratamos a uno local”, aseguró Zermeño Infante.

En torno a que cuenta con antecedentes penales con base a lo que establece la carta 209/2003 que registró su ingreso al Cereso de Torreón, por el proceso número 53/2002 por presunto abuso de confianza, respondió:

"¿Es culpable de algo?, preguntenle a él yo qué, creo que es un buen abogado como muchos otros que trabajan en Torreón. Este viernes el Consejo tomará la decisión. Yo lo he dicho, no quiero seguir con Nassar Nassar y Asociados por lo caro que ha cobrado y no ha ganado el pleito”, señaló.

Sin embargo, existe evidencia documental del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en donde se le otorga un Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado por el Simas con fecha del 13 de febrero, a favor de los Abogados Alberto Romero Castañeda y Francisco Nuñez Vega.

Sobre el tema, como integrante del Consejo del Simas, José Antonio Braille Smith, vocero del Grupo Empresarial Lagunero, reconoció que ha prevalecido la falta de comunicación entre el alcalde de Torreón y el Gerente General del Simas, Juan José Gómez Hernández.

Espera que en la sesión del Consejo se despejen todas las dudas en torno a la firma que representará a Simas, en el conflicto legal que sostiene con Ecoagua.





